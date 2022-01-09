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Шевченко против Коваленко, еще один турнир Свитолиной. Что смотреть 9 января?

Италия
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Шевченко против Коваленко, еще один турнир Свитолиной. Что смотреть 9 января?

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Матчи команд Шевченко, Малиновского, Коваленко, а также теннисные бои сразу десяти украинцев в Австралии.

ФУТБОЛ
Кубок Африки
18:00 Камерун – Буркина-Фасо
21:00 Эфиопия – Кабо-Верде

Ла Лига
15:00 Райо Вальекано - Бетис
17:15 Севилья – Хетафе
19:30 Алавес – Атлетик
19:30 Осасуна – Кадис
22:00 Вильярреал – Атлетико

Серия А
13:30 Венеция – Милан
17:30 Наполи – Сампдория
17:30 Удинезе – Аталанта
19:30 Дженоа – Специя
19:30 Рома – Ювентус
21:45 Верона - Салернитана
21:45 Интер - Лацио

ФУТЗАЛ
Экстра-лига
12:00 ГДЕ ТРЕЙТИНГ – Ураган
12:00 ХИТ – АФФК Сумы
13:00 Кардинал-Ровно – Сокол
14:00 Продэксим - Viva Cup

БИАТЛОН
13:30 Мужчины. Гонка преследования
15:45 Женщины. Гонка преследования

ХОККЕЙ
НХЛ
21:00 Сент-Луис – Даллас
03:00 Анахайм – Детройт

БАСКЕТБОЛ
Суперлига
14:00 Киев-Баскет – Николаев

Суперлига, женщины
12:00 Прометей – Интерхим-СДЮСШОР

НБА
19:00 Бруклин – Сан-Антонио
22:30 Клипперс – Атланта
01:00 Орландо – Вашингтон
01:00 Торонто – Нью-Орлеан
02:00 Оклахома-Сити – Денвер
02:00 Хьюстон – Миннесота
02:30 Даллас – Чикаго
03:30 Голден-Стейт – Кливленд
04:00 Портленд - Сакраменто
04:30 Лейкерс – Мемфис

ТЕННИС
Aus Open, квалификация
01:00 Бергс - Сачко
01:00 Вулф – Стаховский
01:00 Марченко – Ватануки
01:00 К.Бондаренко – Кемпенарс-Поч
01:00 Кепеде – Снигур
01:00 Мин - Козлова
01:00 Цуренко – Райна

Аделаида, квалификация
02:30 Ван Эйтванк – Ястремская

Аделаида
02:30 Костюк – Роджерс
10:30 Киз – Свитолина

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В статье: что смотреть на выходных
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