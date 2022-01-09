Милан выбирает центрального защитника среди четырех игроков

ФК "Милан" Стефано Пиоли по-прежнему находится в поисках центрального защитника. Клуб хочет найти усиление уже в зимнее трансферное окно.

Руководители "россонери" Паоло Мальдини и Фредерик Массара уже создали шорт-лист, в который вошли сразу четыре потенциальные кандидаты из АПЛ.

Среди них - Натан Аке из "Манчестер Сити", Эрик Байи с "Манчестер Юнайтед", Пабло Мари с лондонского "Арсенала" и Маланг Сарр из "Челси". При этом приоритетный вариант для "красно-черных" - аренда защитника. Возможна также аренда с опцией или обязательством выкупа.