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Милан выбирает центрального защитника среди четырех игроков

Италия
(1 голосов)

Клуб нуждается в усилении

Милан выбирает центрального защитника среди четырех игроков

Новина українською

ФК "Милан" Стефано Пиоли по-прежнему находится в поисках центрального защитника. Клуб хочет найти усиление уже в зимнее трансферное окно.

Руководители "россонери" Паоло Мальдини и Фредерик Массара уже создали шорт-лист, в который вошли сразу четыре потенциальные кандидаты из АПЛ.

Среди них - Натан Аке из "Манчестер Сити", Эрик Байи с "Манчестер Юнайтед", Пабло Мари с лондонского "Арсенала" и Маланг Сарр из "Челси". При этом приоритетный вариант для "красно-черных" - аренда защитника. Возможна также аренда с опцией или обязательством выкупа.

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В статье: Натан Аке Милан Эрик Байи Маланг Сарр Пабло Мари
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Источник:
Milan News

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.01.2022 в 14:56
Забарный где?
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