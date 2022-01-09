Серия А. Милан легко выходит на первое место

Серия А. 21-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Милан" 0:3

Голы: Ибрагимович 3, Эрнандес 48, 59 (пен.)

"Венеция": Ромеро, Мадзокки, Свобода, Чеккарони, Хапс, Ампаду, Бузио (Фиордилино 79), Кюйзанс (Кийин 60), Араму (Йонсен 60), Анри (Чрнигой 60), Окереке (Бьяркасон 88)

"Милан": Маньян, Флоренци (Станга 88), Калулу, Габбия, Эрнандес, Бакайоко, Тонали, Салемакерс (Мессиас 46), Диас (Мальдини 73), Леау (Ребич 62), Ибрагимович (Жиру 74)

Предупреждения: Чеккарони 56 - Салемакерс 5, Габбия 37, Тонали 73

Удаление: Свобода 58 (прямая красная)

"Милан" пережил тяжёлую концовку года с апатичной игрой и двумя победами в семи матчах лиги. Уже в последнем матче декабря он проснулся, забил четыре мяча в Эмполи. В первом матче января забил три "Роме" (3:1). Даже без заражённых коронавирусом центральных защитников Романьоли и Томори и уехавших на Кубок Африки опорников Кесси и Беннасера. Выезд в Венецию мог стать опасным, поскольку здесь была переиграна та же "Рома" и остановлен "Ювентус". Но в последнее время даже здесь хозяева много пропускают, в целом играют слабее.

Серьёзные усилия гостям не понадобились. Сразу же Эрнандес отправил в прорыв Леау слева, а тот прострелил под удар Ибрагимовича с метра. Стефано Пиоли обещал, что после смазанного пенальти против "Ромы" Златан зол и настроен, и оказался прав. Затем же на поле шла практически равная игра без угроз воротам и с неэффективными забросами в штрафную с флангов. Разве что Леау сразу после гола вновь прорвался слева и на этот раз пробил. Ромеро вытащил. Вытащил и удары Флоренци и Эрнандеса, мощные, но по центру.

"Венеция" сумела ответить лишь парой ударов головой Анри в концовке первого тайма. Что лишь разозлило миланцев. В самом начале второго уже Леау бросил в прорыв Эрнандеса, тот решил не искать Златана, а пробить в ближнюю "девятку". Затем же Свобода потерял мяч, Златан попал во вратаря, а Эрнандес на добивании - в руку того же Свободы на линии ворот. Удаление и пенальти, который Ибра на этот раз не исполнял. На чем матч закончился.

"По-настоящему сильные команды должны уметь выигрывать не всегда включая скорость сто километров в час", - заявил перед матчем Пиоли. "Милану" для выхода на первое место хватило пятидесяти. "Интеру" придётся отвечать сегодня вечером. А "Венеция" лишь с двумя очками в последних семи матчах, в четырех из которых ещё и пропущены три мяча и более. Ей пора срочно просыпаться.