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Пиоли: Предпочли бы продолжать играть в еврокубках, но Милан совершил слишком много ошибок
Коуч "дьяволов" высказался после игры с "Венецией"
Football Italia / Автор неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями после
"2022-й должен стать годом, в течение которого мы подтвердим свою конкурентоспособность. Конечно, от претензий на чемпионство до завоевания титула нужно сделать еще один шаг, но по ходу сезона мы поймем, по силам ли нам его совершить.
Сегодняшний матч только показался легким, мы сделали так, что он выглядел проще, чем был на самом деле, благодаря правильному подходу к делу и нашей нацеленности на результат.
Мы были уставшими из-за того, что по причине травм были вынуждены постоянно использовать одних и тех же футболистов, но рождественский перерыв помог восстановить запас энергии.
Мы бы предпочли продолжать играть в еврокубках, пускай сейчас у нас больше времени на подготовку к матчам в Италии. У нас была сложная группа в Лиге чемпионов, мы сумели получить шанс на выход в плей-офф после победы над "Атлетико", но в итоге совершили слишком много ошибок", – рассказал наставник "россонери".
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