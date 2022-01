Ибрагимович повторил рекорд Роналду благодаря голу в ворота Венеции

Сегодня в матче 21-го тура Серии А "Венеция" на своем поле принимала "Милан". Поединок закончился со счетом 3:0, и благодаря этому клуб Пиоли временно поднялся на первую строчку таблицы.

Уже на второй минуте встречи счет открыл 40-летний нападающий "россонери" Златан Ибрагимович. Результативную передачу при этом отдал вингер Рафаэл Леау.

"Венеция" стала 80-м клубом из топ-5 европейских лиг, пропустившим гол от Златана Ибрагимовича. Таким образом, этот гол позволил шведу повторить рекорд Криштиану Роналду. Ранее такое достижение покорялось только португальскому форварду "Манчестер Юнайтед".

Всего же в текущем сезоне на счету футболиста "Милана" восемь голов и две результативные передачи в 17 играх во всех турнирах.

