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Ибрагимович повторил рекорд Роналду благодаря голу в ворота Венеции

Италия
(2 голосов)

Нападающий не перестает удивлять

Ибрагимович повторил рекорд Роналду благодаря голу в ворота Венеции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сегодня в матче 21-го тура Серии А "Венеция" на своем поле принимала "Милан". Поединок закончился со счетом 3:0, и благодаря этому клуб Пиоли временно поднялся на первую строчку таблицы.

Уже на второй минуте встречи счет открыл 40-летний нападающий "россонери" Златан Ибрагимович. Результативную передачу при этом отдал вингер Рафаэл Леау.

"Венеция" стала 80-м клубом из топ-5 европейских лиг, пропустившим гол от Златана Ибрагимовича. Таким образом, этот гол позволил шведу повторить рекорд Криштиану Роналду. Ранее такое достижение покорялось только португальскому форварду "Манчестер Юнайтед".

Всего же в текущем сезоне на счету футболиста "Милана" восемь голов и две результативные передачи в 17 играх во всех турнирах.

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В статье: Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Милан Венеция
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Источник:
OptaPaolo

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.01.2022 в 17:52
А Я повторил рекорд лежня, пол дня сплю, пол дня ем......
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