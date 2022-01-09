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Ибрагимович повторил рекорд Роналду благодаря голу в ворота Венеции
Нападающий не перестает удивлять
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сегодня в матче 21-го тура Серии А "Венеция" на своем поле принимала "Милан". Поединок закончился со счетом 3:0, и благодаря этому клуб Пиоли временно поднялся на первую строчку таблицы.
Уже на второй минуте встречи счет открыл 40-летний нападающий "россонери" Златан Ибрагимович. Результативную передачу при этом отдал вингер Рафаэл Леау.
"Венеция" стала 80-м клубом из топ-5 европейских лиг, пропустившим гол от Златана Ибрагимовича. Таким образом, этот гол позволил шведу повторить рекорд Криштиану Роналду. Ранее такое достижение покорялось только португальскому форварду "Манчестер Юнайтед".
Всего же в текущем сезоне на счету футболиста "Милана" восемь голов и две результативные передачи в 17 играх во всех турнирах.
80 - Venezia are the 80th different team against which Zlatan #Ibrahimovic has scored in the Big-5 European leagues: since 2000, the Swedish player became only the 2nd player to reach this milestone, after Cristiano Ronaldo (on December 30 v Burnley). Multiplicity.#VeneziaMilan pic.twitter.com/yUkJbAIxDH— OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) January 9, 2022
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