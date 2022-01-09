Аллегри: Рома отстает от нас на три очка, Моуринью хорошо поработал

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий перед матчем 21-го тура Серии А с "Ромой":

"Игры с "Ромой" всегда сложные, у этой команды есть свое лицо. Нам нужно проявить себя как в плане нацеленности на борьбу, так и в техническом плане, нужно хорошо подготовиться. В составе будут изменения, потому что некоторые футболисты играли слишком много.

Я знал, что в этом сезоне нам придется усердно работать ради возвращения в борьбу за чемпионство через год или два.

"Рома" отстает от нас на три очка, Моуринью хорошо поработал. Нельзя все изменить за несколько месяцев, на чудеса не способен никто.

Команда прибавляет, нужно проявить немного терпения, и я знал об этом. Я не боюсь этого. Естественно, все хотят побеждать, но для борьбы за титул нужно завершить строительство команды", – сказал Аллегри.