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Коваленко начнет игру против Дженоа Шевченко в запасе
Виктор останется на скамейке
acspezia.com
В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Специя" на выезде сыграет против "Дженоа" Андрея Шевченко. Начало встречи - 19:30.
Полузащитник гостей Виктор Коваленко не выйдет на поле с первых минут и начнет поединок на скамейке запасных.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии 25-летний украинец принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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