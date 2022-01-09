  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Коваленко начнет игру против Дженоа Шевченко в запасе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коваленко начнет игру против Дженоа Шевченко в запасе

Италия
(1 голосов)

Виктор останется на скамейке

Коваленко начнет игру против Дженоа Шевченко в запасе

acspezia.com

Новина українською

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Специя" на выезде сыграет против "Дженоа" Андрея Шевченко. Начало встречи - 19:30.

Полузащитник гостей Виктор Коваленко не выйдет на поле с первых минут и начнет поединок на скамейке запасных.

Читайте такжеАндрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 25-летний украинец принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
09.01.2022 в 20:00
Матч двух лузеров.
Ответить
0
-1
Счётчик шансов (Полтава)
09.01.2022 в 19:29
Пропаганда итальянского мира не прижилась. Ничьи Шевченка не спасли.
Ответить
0
-2
Счётчик шансов (Полтава)
09.01.2022 в 19:27
Нутром чую. Даже поставил на победу гостей, за 3.6
Ответить
+1
-1
Счётчик шансов (Полтава)
09.01.2022 в 19:26
Редакция, подкидываю вам заголовок. И напоследок, острое блюдо со специями. (После домашнего безвольного поражения, уволен главный тренер Дженоа)
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...