Коваленко начнет игру против Дженоа Шевченко в запасе

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Специя" на выезде сыграет против "Дженоа" Андрея Шевченко. Начало встречи - 19:30.

Полузащитник гостей Виктор Коваленко не выйдет на поле с первых минут и начнет поединок на скамейке запасных.

Читайте также Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 25-летний украинец принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.