Рома - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Результаты "Ромы" под руководством Жозе Моуринью пока не впечатляют: только седьмое место и отставание от зоны Лиги чемпионов уже в девять баллов. Сам португалец признаёт, что пока команда занимает справедливое место в таблице, однако вряд ли он так просто бросит всё на самотёк. "Ювентус" также вряд ли удовлетворён своей текущей пятой позицией, тем не менее, игры на "Олимпико" против "волков" туринцам всегда давались трудно.

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