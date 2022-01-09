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Рома - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Зебрам" всегда непросто в столице Италии
Getty Images / Global Images Ukraine
Результаты "Ромы" под руководством Жозе Моуринью пока не впечатляют: только седьмое место и отставание от зоны Лиги чемпионов уже в девять баллов. Сам португалец признаёт, что пока команда занимает справедливое место в таблице, однако вряд ли он так просто бросит всё на самотёк. "Ювентус" также вряд ли удовлетворён своей текущей пятой позицией, тем не менее,
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