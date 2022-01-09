  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
(1 голосов)

"Зебрам" всегда непросто в столице Италии

Рома - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Результаты "Ромы" под руководством Жозе Моуринью пока не впечатляют: только седьмое место и отставание от зоны Лиги чемпионов уже в девять баллов. Сам португалец признаёт, что пока команда занимает справедливое место в таблице, однако вряд ли он так просто бросит всё на самотёк. "Ювентус" также вряд ли удовлетворён своей текущей пятой позицией, тем не менее, игры на "Олимпико" против "волков" туринцам всегда давались трудно.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...