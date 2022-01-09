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С рекордным голом Златана. Венеция - Милан 0:3. Видео голов, обзор матча

Италия
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Венеция - Милан ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол

С рекордным голом Златана. Венеция - Милан 0:3. Видео голов, обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" легко разгромил "Венецию" в очередном матче Серии А, временно поднявшись на первое место турнирной таблицы (по крайней мере, до поединка "Интера"). Один из глав этого разгрома оформил Златан Ибрагимович. "Венеция" стала для шведа 80-м клубом, которому он забивал в лигах топ-5. Это повторение рекорда Криштиану Роналду.

Смотрите, как развивались события, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 21-й тур
Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
"Венеция" - "Милан" 0:3
Голы: Ибрагимович 3, Эрнандес 48, 59 (пен.)

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Венеция
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