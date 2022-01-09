Минимализм имени Спалетти. Видео, как Наполи благодаря одному голу победил Сампдорию

Этот матч по сравнению с феерией, которую устроили "Удинезе" и "Аталанта", был нудным действом. "Наполи" забил один-единственный мяч, и этого хватило команде Спалетти для победы. "Сампдория" очень нуждалась в очках, но была бессильна. Пришлось смириться с неудачей.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Сампдория" 1:0

Гол: Петанья 43