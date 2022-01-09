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Минимализм имени Спалетти. Видео, как Наполи благодаря одному голу победил Сампдорию

Италия
(1 голосов)

Наполи - Сампдория ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Минимализм имени Спалетти. Видео, как Наполи благодаря одному голу победил Сампдорию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Этот матч по сравнению с феерией, которую устроили "Удинезе" и "Аталанта", был нудным действом. "Наполи" забил один-единственный мяч, и этого хватило команде Спалетти для победы. "Сампдория" очень нуждалась в очках, но была бессильна. Пришлось смириться с неудачей.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Сампдория" 1:0
Гол: Петанья 43

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В статье: Сампдория (Генуя) Наполи (Неаполь)
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