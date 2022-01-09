Интер - Лацио: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обозреватель UA-Футбол Леон Вургафт в анонсе к матчу писал, что нас ожидает очень любопытное противостояние. Это одни из самых результативных команд лиги, а миланцев сейчас тренирует бывший наставник римлян, который перебрался из одного клуба в другой только летом. Дополнительной искры этому поединку добавляет тот факт, что единственное поражение в текущем чемпионате "Интеру" нанёс как раз "Лацио".

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