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Интер - Лацио: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Интер - Лацио: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Обозреватель UA-Футбол Леон Вургафт в анонсе к матчу писал, что нас ожидает очень любопытное противостояние. Это одни из самых результативных команд лиги, а миланцев сейчас тренирует бывший наставник римлян, который перебрался из одного клуба в другой только летом. Дополнительной искры этому поединку добавляет тот факт, что единственное поражение в текущем чемпионате "Интеру" нанёс как раз "Лацио".

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Интер (Милан) Лацио (Рим)
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