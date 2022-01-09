Серия А. Рома - Ювентус 3:4. Шедевральный футбольный сценарий

Серия А. 21-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Ювентус" 3:4

Голы: Абрахам 11, Мхитарян 48, Лоренцо Пеллегрини 53 - Дибала 18, Локателли 70, Кулушевски 72, Де Шильо 77

Нереализованный пенальти: Лоренцо Пеллегрини 83 (вратарь)

"Рома": Патрисиу, Мейтлэнд-Найлс, Смоллинг, Ибаньес, Винья, Верету (Перес 78), Кристанте, Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини (Майораль 88), Афена-Гьян (Шомуродов 71), Абрахам

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Ругани, Де Лихт, Де Шильо, Локателли, Бентанкур (Артур 64), МакКенни, Дибала (Кьеллини 82), Кьеза (Кулушевски 32), Кен (Мората 64)

Предупреждения: Верету 50, Ибаньес 51, Кристанте 76 - Куадрадо 45+2, Де Лихт 52, Локателли 65

Удаление: Де Лихт 81 (вторая желтая)

Главный арбитр: Давиде Масса

Вывеска "Рома" - "Ювентус" всегда обещает накал страстей, ненависть, борьбу. Далеко не всегда - яркую игру. В восьми из предыдущих 12-ти очных матчей даже не было более двух мячей. В нынешнем сезоне по забитым обе не в Топ-8. В сущности, туринцы проводят свой худший сезон за 11 лет. А римляне - за девять, и их наставник говорит о составе середняка, о крайне слабой игре в четверг против "Милана". В 14-ти Топ-матчах они набрали 12 очков на двоих.

Подстегнуть команды играть смелее, ярче, на победу, могло отсутствие ведущих защитников у соперника. Бонуччи, Кьеллини, Данило, Алекса Сандро. Манчини, Карсдорпа. Жозе Моуриньо даже был вынужден бросить в бой январского новичка Мэйтленда-Найлса. И даже сменить тактическую схему с 3-5-2 на 4-4-2. С Лоренцо Пеллегрини и Мхитаряном на флангах. Ну и обе команды подстегивало отставание от Топ-4, которое грозило вырасти. Обеим нужно было побеждать.

Оба тайма "Рома" начинала ураганно. "Ювентуса" в это время просто не было на поле. В первом нанесла шесть ударов по воротам за 14 первых минут. Постоянно перехватывала мячи в центре поля. Гол Абрахама головой с подачи углового точно заслужила. Контратаки в начале второго тайма также были очень интересными. Пусть и Мхитаряну помог рикошет. Пеллегрини уже пробил идеально, закрутив штрафной в "девятку" после срыва атаки Де Лихтом.

Затем "Ювентус" возвращался. Через спокойное терпеливое владение мячом. Слишком терпеливое. Без опасных момент. Вот он, казалось, на свои голы не наиграл. Тем не менее, Кьеза сместился с фланга, отдал Дибале, а Пауло классно закрутил. Форвард Мората навесил с фланга, а опорник Локателли замкнул головой. Серия ударов завершилась точным от Кулушевски. А затем защитник Де Шильо принял отскок на грудь и классно пробил низом. Суперкамбек!

После 80-ой минуты нас ожидала еще большая драма. Давиде Массу позвали к монитору, он согласился с тем, что удар Абрахама в руку Де Лихта тянет на пенальти, еще и оставил гостей вдесятером. Но капитан хозяев и автор того гола со штрафного исполнил 11-метровый плохо. Щесны также отбил плоховато, прямо на него, но Пеллегрини и добивание запорол. А далее туринцы удержались.

Трудно объяснить такой матч, такой результат, такой камбек. Вообще-то, "Рома" выглядела лучше, интереснее. Сыграли в итоге замены Аллегри, которого и вовсе не было на поле из-за дисквалификации. Впервые с сентября "Ювентус" забил более двух голов в матче лиги. Именно сейчас. На стадионе, где выиграл лишь один из предыдущих семи. Остается разве что вспомнить о лузерских традициях "Ромы". Или просто аплодировать великолепной драме.

"Юве" не проигрывает уже седьмой матч подряд, одерживает в них пятую победу. Он продолжает погоню за четвертым местом. Ну а "Рома", похоже, может окончательно забыть о нем. Возможно, в этом и секрет. Команда Аллегри просто в лучшей форме, стоит выше и больше верит в себя.