Дженоа - Специя 0:1. Домашнее поражение Шевченко. Видео обзор матча

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко дома минимально проиграла "Специи". Единственный мяч в поединке записал на свой счет защитник гостей Бастони - на 14-й минуте встречи. Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко появился на поле лишь на последние 5 минут основного времени. После этого тура "грифоны" занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь "Специя" расположилась на 16-м месте.

9 января. Генуя. Луиджи Феррарис

"Дженоа" – "Специя" 0:1

Гол: Бастони 14