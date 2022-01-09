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Дженоа - Специя 0:1. Домашнее поражение Шевченко. Видео обзор матча

Италия
(1 голосов)

Все решил мяч в начале

Дженоа - Специя 0:1. Домашнее поражение Шевченко. Видео обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко дома минимально проиграла "Специи". Единственный мяч в поединке записал на свой счет защитник гостей Бастони - на 14-й минуте встречи. Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко появился на поле лишь на последние 5 минут основного времени. После этого тура "грифоны" занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь "Специя" расположилась на 16-м месте.

9 января. Генуя. Луиджи Феррарис

"Дженоа" – "Специя" 0:1

Гол: Бастони 14

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В статье: Дженоа (Генуя) Специя
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Комментарии (1)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
09.01.2022 в 22:20
Дженоа повезло, что ещё парочку голов в 1 тайме не пропустили))
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