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Дженоа - Специя 0:1. Домашнее поражение Шевченко. Видео обзор матча
Все решил мяч в начале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко дома минимально проиграла "Специи". Единственный мяч в поединке записал на свой счет защитник гостей Бастони - на 14-й минуте встречи. Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко появился на поле лишь на последние 5 минут основного времени. После этого тура "грифоны" занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь "Специя" расположилась на 16-м месте.
9 января. Генуя. Луиджи Феррарис
Гол: Бастони 14
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