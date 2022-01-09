  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо: В раздевалке Ромы есть чересчур мягкие и слабые люди
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: В раздевалке Ромы есть чересчур мягкие и слабые люди

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Коуч римлян высказался после домашнего поражения

Моуриньо: В раздевалке Ромы есть чересчур мягкие и слабые люди

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо подвел итоги поражения от туринского "Ювентуса" в матче 21-го тура итальянской Серии А.

"Мы полностью контролировали игру 70 минут. Команда играла действительно здорово, демонстрируя тот характер, который необходим для контроля игры.

Однако после этих 70 минут случился психологический провал. Второй гол "Юве" прибил нас. Феликс Афена-Гьян проводил отличный матч, который завершился для него рывком в борьбе с Куадрадо. Я заменил его, а у вышедшего вместо него игрока Шомуродова все получалось неправильно.

Мы позволили сопернику сделать счет 2:3 – сопернику с сильным характером. Появились страх, психологические комплексы. Для меня такой счет не проблема, но для команды это стало проблемой.

Когда вляпываешься в дерьмо, нужно подняться на ноги и показать характер. Но в нашей раздевалке есть чересчур мягкие и слабые люди. Я уже сказал своим игрокам, что если бы матч закончился на 70-й минуте, то это было бы выдающееся выступление. К сожалению, матч тогда не закончился", – рассказал наставник "волков".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...