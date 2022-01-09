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Моуриньо: В раздевалке Ромы есть чересчур мягкие и слабые люди
Коуч римлян высказался после домашнего поражения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо подвел итоги
"Мы полностью контролировали игру 70 минут. Команда играла действительно здорово, демонстрируя тот характер, который необходим для контроля игры.
Однако после этих 70 минут случился психологический провал. Второй гол "Юве" прибил нас. Феликс Афена-Гьян проводил отличный матч, который завершился для него рывком в борьбе с Куадрадо. Я заменил его, а у вышедшего вместо него игрока Шомуродова все получалось неправильно.
Мы позволили сопернику сделать счет 2:3 – сопернику с сильным характером. Появились страх, психологические комплексы. Для меня такой счет не проблема, но для команды это стало проблемой.
Когда вляпываешься в дерьмо, нужно подняться на ноги и показать характер. Но в нашей раздевалке есть чересчур мягкие и слабые люди. Я уже сказал своим игрокам, что если бы матч закончился на 70-й минуте, то это было бы выдающееся выступление. К сожалению, матч тогда не закончился", – рассказал наставник "волков".
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