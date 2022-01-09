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Тренер Юве: За матч с Ромой я потерял 5-6 лет своей жизни

Италия
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Ландуччи высказался после победы над римлянами

Тренер Юве: За матч с Ромой я потерял 5-6 лет своей жизни

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Тренер туринского "Ювентуса" Марко Ландуччи прокомментировал выездную победу над римской "Ромой" в матче 21-го тура Серии А.

"Гол Локателли вернул энтузиазм в нашу игру, и в итоге мы сумели перевернуть матч. Я очень рад, что Де Шильо забил, мы показали характер. Сегодня я потерял 5-6 лет своей жизни.

Мы боялись в начале игры. Хотели играть в атаку, но пропускали со стандартных положений. Во втором тайме мы внесли коррективы, потому что не могли забить.

Второй пропущенный гол расстроил. Мы потеряли мяч, подобное часто происходит с нами, это не совпадение. Но затем мы вернули веру в себя, второй гол помог нам, он вселил в нас уверенность", – рассказал Ландуччи.

Напомним, Массимилиано Аллегри отсутствовал на матче из-за дисквалификации.

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В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим)
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Источник:
Football Italia

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