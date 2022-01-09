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Президент Дженоа выразил поддержку Шеве, хотя местное издание пишет о вероятной отставке
"Когда что-то идет не так в отделении, не убирают же главврача"
Getty Images / Global Images Ukraine
После
"Я очень огорчен, мне жаль фанатов и себя, потому что это плохой вечер в очень сложное время. Возможно, это один из самых трудных моментов за последние годы в "Дженоа". Мне очень горько, но мы здесь, чтобы исправлять ситуацию.
Серия Б? Мы все учитываем, это часть футбола. Сегодня нам следовало действовать лучше, но ничего не меняется – еще 2 месяца назад я говорил, что все будет шаг за шагом, я предполагал и тогда, что может случиться подобное. Я один из фанатов клуба и прекрасно понимаю, что сейчас происходит в сердцах и умах болельщиков.
Тренерский вопрос? Приведу пример: когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача. Мы все дискутируем, и я первый. В такой сложный момент каждый беспокоится о том, чтобы все проанализировать – это и тренер с игроками. Сейчас мы должны быть активными на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая становится сложнее", – рассказал Зангрилло.
В свою очередь местные итальянские СМИ пишут о том, что в клубе уже задумываются над увольнением украинского специалиста. Руководство "Дженоа" рассматривает кандидатуры Давиде Баллардини и Роландо Марана, которые находятся на контракте с клубом.
После этого тура "Дженоа" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.
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