Президент Дженоа выразил поддержку Шеве, хотя местное издание пишет о вероятной отставке

После домашнего поражения "Дженоа" от "Специи" президент "грифонов" Альберто Зангрилло вышел к журналистам и поддержал главного тренера команды Андрея Шевченко.

"Я очень огорчен, мне жаль фанатов и себя, потому что это плохой вечер в очень сложное время. Возможно, это один из самых трудных моментов за последние годы в "Дженоа". Мне очень горько, но мы здесь, чтобы исправлять ситуацию.

Серия Б? Мы все учитываем, это часть футбола. Сегодня нам следовало действовать лучше, но ничего не меняется – еще 2 месяца назад я говорил, что все будет шаг за шагом, я предполагал и тогда, что может случиться подобное. Я один из фанатов клуба и прекрасно понимаю, что сейчас происходит в сердцах и умах болельщиков.

Тренерский вопрос? Приведу пример: когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача. Мы все дискутируем, и я первый. В такой сложный момент каждый беспокоится о том, чтобы все проанализировать – это и тренер с игроками. Сейчас мы должны быть активными на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая становится сложнее", – рассказал Зангрилло.