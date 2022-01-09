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Президент Дженоа выразил поддержку Шеве, хотя местное издание пишет о вероятной отставке

Италия
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(1 голосов)

"Когда что-то идет не так в отделении, не убирают же главврача"

Президент Дженоа выразил поддержку Шеве, хотя местное издание пишет о вероятной отставке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После домашнего поражения "Дженоа" от "Специи" президент "грифонов" Альберто Зангрилло вышел к журналистам и поддержал главного тренера команды Андрея Шевченко.

"Я очень огорчен, мне жаль фанатов и себя, потому что это плохой вечер в очень сложное время. Возможно, это один из самых трудных моментов за последние годы в "Дженоа". Мне очень горько, но мы здесь, чтобы исправлять ситуацию.

Серия Б? Мы все учитываем, это часть футбола. Сегодня нам следовало действовать лучше, но ничего не меняется – еще 2 месяца назад я говорил, что все будет шаг за шагом, я предполагал и тогда, что может случиться подобное. Я один из фанатов клуба и прекрасно понимаю, что сейчас происходит в сердцах и умах болельщиков.

Тренерский вопрос? Приведу пример: когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача. Мы все дискутируем, и я первый. В такой сложный момент каждый беспокоится о том, чтобы все проанализировать – это и тренер с игроками. Сейчас мы должны быть активными на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая становится сложнее", – рассказал Зангрилло.

В свою очередь местные итальянские СМИ пишут о том, что в клубе уже задумываются над увольнением украинского специалиста. Руководство "Дженоа" рассматривает кандидатуры Давиде Баллардини и Роландо Марана, которые находятся на контракте с клубом.

После этого тура "Дженоа" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Специя
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Источник:
TUTTOmercatoWEB.com

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.01.2022 в 00:08
Отставка. Шева в тренерской работе баран.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.01.2022 в 00:24
Перепрошую, але "баран" в Хмельницькому
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Pixelsavenue (Kiev)
09.01.2022 в 23:49
Очень слабые игроки в этой команде. Буквально пару человек толковых, остальные так себе. Тот же Дестро, был бы вместо него тот же Левандвский он бы те моменты реализовал и был бы победный счет.
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0
-1
sasha_lv (Львів)
09.01.2022 в 23:45
як Шеву в це болото занесло? невжє тільки бабло?Зіпсує карму...потім навіть в Барсу не візьмуть..
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