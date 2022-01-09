Серия А. Интер вновь первый, Дженоа лишь в одном очке над последним местом

Серия А. 21-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио" 2:1

Голы: А. Бастони 30, Шкриньяр 67 - Иммобиле 35

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз (Дармиан 77), Брозович, Гальярдини, Барелла (Видаль 82), Перишич (Димарко 82), Санчес (Корреа 73), Лаутаро Мартинес (Джеко 73)

"Лацио": Стракоша, Марушич, Луис Фелипе, Раду, Хюсай (Лаццари 80), Катальди (Лейва 68), Башич (Луис Альберто 68), С. Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи 60)

Предупреждения: Видаль 90 - Луис Фелипе 40, Башич 54, Раду 71, Дзакканьи 71

Главный арбитр: Лука Пайретто

Учитывая тенденции команд, вряд ли "Лацио" мог дать бой "Интеру". Он лишь восьмой по очкам, лишь четыре команды в лиге пропустили меньше. Не пропускал лишь в двух матчах. В гостях играет плохо, лишь 12-ый в гостевой таблице. А играл против чемпиона и лидера домашней таблицы. Абсолютно уверенного в себе после 11-ти матчей без поражений, семи побед и шести без пропущенных подряд. С другой стороны, он единственный, кто вообще выигрывал у чемпиона в этом сезоне. Выиграл больше из шести предыдущих очных матчей (3).

Первым часом игры "Лацио" может быть очень доволен. Бороться за мяч он как следует не мог, уступая почти в два раза. В первые полчаса даже по воротам не пробивал. Но играл весьма собранно, время от времени неплохо прессинговал либо держал игру в центре поля. В обороне позволял немного. Из штрафной опасным был лишь удар Лаутаро с "кросса" Думфриза. Его отлично потащил Стракоша. Правда, вскоре после этого удара удался издали. При подаче углового Бастони подхватил и классно пробил низом с 25-ти метров.

Следует упомянуть первый удар в створ ворот албанца. Санчес послал в отрыв Лаутаро, и тот пробил четко. Но там ВАР увидел миллиметровый офсайд.

Ответили на это гости даже двумя моментами. Центр обороны абсолютно проспал длинный заброс Катальди, Иммобиле убежал от Шкриньяра и Де Фрая и пробросил мимо Хандановича. Самир затем выиграл дуэль у Педро. А в начале второго тайма ударом в створ Иммобиле его команда и вовсе вышла вперед по ним. После чего даже начала доминировать, комбинировать весьма неплохо. Милинкович-Савич был обязан замыкать прострел не в сторону углового флажка. В такой игре и застала обе команды 60-ая минута.

Именно тогда чемпион будто переключился. Будто бы понял, что шутки закончились. Почти сразу же опасный штрафной пробил Алексис Санчес, Думфриз в упор умудрился не переиграть Стракошу, а Перишич на добивании попал в защитника (Луиса Фелипе). А вскоре Бастони, центральный защитник, навесил с левого фланга, и еще один центрдеф Шкриньяр отлично пробил головой. После чего и после нескольких минут шока "Лацио" вновь начал давить. Ханданович опередил Иммобиле, на другом выходе ошибся. Концовка была напряженной.

"Лацио" подтвердил реноме весьма неудобного соперника для "Интера", доставил ему немалые трудности. Матч между этими командами в который раз получился напряженным, жестким, равным. Даже в обороне "орлы" существенно добавили по сравнению с 3-4 пропущенными от гораздо более слабых "Эмполи" и "Удинезе". Маурицио Сарри требовал увидеть смелый "Лацио" и увидел. Мотивация насолить ушедшему со скандалом летом предыдущему тренеру Симоне Индзаги была весьма высокой. И все же миланцы доказали, что сильнее.

Чемпион возвращается на первое место в турнирной таблице. Его сегодняшний соперник остается восьмым и уже в девяти очках позади четвертого места, при том, что у "Аталанты" еще и матч в запасе.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Салернитана" 1:2

Голы: Лазович 63 - Джурич 29 (пен.), Кастанос 70

Концовка 2021-го года и начало 2022-го были просто кошмаром для "Салернитаны". Команду заперли в карантине, угрожали двумя техническими поражениями, клуб угрожали опустить в низший дивизион, если его никто не купит у владельца того же "Лацио" Клаудио Лотито до конца года. В итоге удалось оформить сделку за считанные часы до дедлайна. Первый матч нового года был также пропущен из-за карантина. Тем значительнее достижение в гостях у "Вероны", где проигрывали "Ювентус", "Рома" и "Лацио".

Гюнтер толкнул Гондо в своей штрафной и получил пенальти. Велозу отдал пас Лазовичу, и тот забил с острого угла. А Кастанос исполнил штрафной под перекладину. 24 удара по воротам (против восьми) и 71 процент владения мячом не помогли хозяевам сравнять во второй раз.

"Салернитана" с 11-ю очками. Это лишь на одно меньше, чем у "Дженоа". И у последней команды лиги два матча в запасе перед 19-oй. До 17-го места шесть очков при преимуществе одного матча в запасе над "Венецией".