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Когда защита берет на себя роль атаки. Интер - Лацио 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Интер - Лацио, чемпионат Италии, 9 января 2022

Когда защита берет на себя роль атаки. Интер - Лацио 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 21-го тура итальянской Серии А между Интером и Лацио. Нерадзури повели в счете после идеального удара центрального защитника Бастони с дальнего расстояния. Но Чиро Иммобиле еще в первом тайме забил свой 15 гол в текущем чемпионате и выровнял положение. Однако последнее слово было за чемпионом – Шкриняр после розыгрыша углового принес победу Интеру отличным ударом головой. Команда Индзаги снова первая, преимущество над Миланом составляет одно очко, к тому же у нерадзурри игра в запасе.

Итальянская Серия А. 21-й тур
Интер – Лацио 2:1
Голы: Бастони 30, Шкриньяр 67 – Иммобиле 35

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В статье: Интер (Милан) Лацио (Рим) Алессандро Бастони Милан Шкриньяр
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