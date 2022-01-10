Когда защита берет на себя роль атаки. Интер - Лацио 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 21-го тура итальянской Серии А между Интером и Лацио. Нерадзури повели в счете после идеального удара центрального защитника Бастони с дальнего расстояния. Но Чиро Иммобиле еще в первом тайме забил свой 15 гол в текущем чемпионате и выровнял положение. Однако последнее слово было за чемпионом – Шкриняр после розыгрыша углового принес победу Интеру отличным ударом головой. Команда Индзаги снова первая, преимущество над Миланом составляет одно очко, к тому же у нерадзурри игра в запасе.

Итальянская Серия А. 21-й тур

Интер – Лацио 2:1

Голы: Бастони 30, Шкриньяр 67 – Иммобиле 35