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Самый заядлый футбольный курильщик в истории? Сегодня День рождения у Маурицио Сарри

Италия
(1 голосов)

Поздравляем Мистера 33

Самый заядлый футбольный курильщик в истории? Сегодня День рождения у Маурицио Сарри

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурицио Сарри родился 10 января 1959 года в Неаполе. Итальянский футбольный тренер, на данный момент возглавляет римский "Лацио".

Он начал карьеру тренера в 33 года, с утра и до вечера Сарри работал в банке, а после смены ехал к футболистам. До середины нулевых Маурицио преимущественно работал в клубах из низших дивизионов. Слава и известность к специалисту пришли в "Наполи". В Неаполе ему удалось поставить красивый атакующий комбинационный футбол, команда была в шаге от Скудетто.

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После работы в "Наполи" Сарри тренировал лондонский "Челси" и туринский "Ювентус". С "синими" Маурицио выиграл Лигу Европы, а с "бьянконери" – золото чемпионата Италии.

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В статье: Маурицио Сарри
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
10.01.2022 в 10:04
Я вот не пойму- Почему этот сайт до сих пор называют UA-ФУТБОЛ? Его можно называть как угодно.Можно называть: РЕДАКЦИОННЫЙ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ.Можно назвать,скажем-МОЕ любимое хобби...Но только не UA-футбол.В самом деле-пройдитесь вдоль ежедневной страницы сайта и убедитесь,что здесь можно встретить горячие публикации одного редактора в адрес Барселоны.Другой редактор ,с такой же горячностью втискивает материал об Реале.И ,при этом,вовлекают в свой спор посетителей сайта,готовых выливать друг на друга все свои запасы не очень благовонных жидкостей.Третьему редактору нравится итальянский футбол,а четвертому английский,пятому французский.И они готовы из штанов выпригнуть,а свою правоту доказать.Только вот украинскому футболу остается все меньше и меньше места на страницах сайта UA-ФУТБОЛ.
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