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Самый заядлый футбольный курильщик в истории? Сегодня День рождения у Маурицио Сарри
Поздравляем Мистера 33
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурицио Сарри родился 10 января 1959 года в Неаполе. Итальянский футбольный тренер, на данный момент возглавляет римский "Лацио".
Он начал карьеру тренера в 33 года, с утра и до вечера Сарри работал в банке, а после смены ехал к футболистам. До середины нулевых Маурицио преимущественно работал в клубах из низших дивизионов. Слава и известность к специалисту пришли в "Наполи". В Неаполе ему удалось поставить красивый атакующий комбинационный футбол, команда была в шаге от Скудетто.
После работы в "Наполи" Сарри тренировал лондонский "Челси" и туринский "Ювентус". С "синими" Маурицио выиграл Лигу Европы, а с "бьянконери" – золото чемпионата Италии.
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