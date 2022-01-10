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Очень похоже на крестообразные связки. Лидер Ювентуса получил очень серьезную травму колена

Италия
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Ужасно, когда такое происходит случайно

Очень похоже на крестообразные связки. Лидер Ювентуса получил очень серьезную травму колена

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Федерико Кьеза получил травму в поединке 21-го тура чемпионата Италии против столичной "Ромы" (4:3). Он покинул поле на 32-й минуте встречи, вместо на него вышел Деян Кулусевский.

У футболиста вполне может быть разрыв крестообразной связки колена. Естественно, если это будет подтверждено, то мы не увидим футболиста на поле до конца сезона.

24-летний итальянский исполнитель в текущей кампании сыграл 18 матчей за "Юве" во всех турнирах и забил 4 гола, также он оформил 4 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Федерико Кьеза
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