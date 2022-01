Таки кресты. Лидер Ювентуса получил очень серьезную травму колена и вылетел до конца сезона

Нападающий "Ювентуса" Федерико Кьеза получил травму в поединке 21-го тура чемпионата Италии против столичной "Ромы" (4:3). Он покинул поле на 32-й минуте встречи, вместо на него вышел Деян Кулусевский.

Video on Juventus’ Federico #Chiesa.



Can see left knee ripple as he’s turning with knee dropping inwards. Potentially indicates an ACL rupture especially within context of other reports that he has a knee ligament sprain. Awaiting examination & imaging results pic.twitter.com/ewJ2kXud07