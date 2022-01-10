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Таки кресты. Лидер Ювентуса получил очень серьезную травму колена и вылетел до конца сезона
Ужасно, когда такое происходит случайно
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" Федерико Кьеза получил травму в поединке 21-го тура чемпионата Италии против столичной "Ромы" (4:3). Он покинул поле на 32-й минуте встречи, вместо на него вышел Деян Кулусевский.
Video on Juventus’ Federico #Chiesa.— Dr. Rajpal Brar, DPT (@3cbPerformance) January 9, 2022
Can see left knee ripple as he’s turning with knee dropping inwards. Potentially indicates an ACL rupture especially within context of other reports that he has a knee ligament sprain. Awaiting examination & imaging results pic.twitter.com/ewJ2kXud07
У футболиста разрыв левой передней крестообразной связки колена. Мы не увидим его на поле до конца сезона. Феде потребуется операция.
24-летний итальянский исполнитель в текущей кампании сыграл 18 матчей за "Юве" во всех турнирах и забил 4 гола, также он оформил 4 результативные передачи.
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