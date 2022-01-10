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Защитник Дженоа: Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжаем работать

Италия
(1 голосов)

Команда Андрея Шевченко уступила "Специи"

Защитник Дженоа: Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжаем работать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан и защитник "Дженоа" Доменико Кришито высказался после поражения от "Специи" (0:1) в рамках 21-го тура Серии А.

"У нас есть два пути... Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться из этой ситуации... Я знаю, что нам всем трудно, но я предпочитаю последнее.

Мне очень жаль всех болельщиков, которые в каждом домашнем и выездном матче поддерживают нас, несмотря на все трудности. Нет оправдания поражению, которое я считаю постыдным, и мы берем на себя всю ответственность.

Ответственность, которую мы все должны брать на себя, и работать над ошибками, которые мы совершаем на поле и за его пределами... Мы будем сражаться с высоко поднятой головой, как грифоны", – написал Кришито.

Ранее сообщалось, что из-за неудовлетворительных результатов генуэзского клуба, украинский коуч Андрей Шевченко в ближайшее время может быть уволен.
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В статье: Доменико Кришито Дженоа (Генуя) Специя
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