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Ювентус не продаст зимой Кулусевски из-за травмы крестов у Кьезы
Швед может заменить на поле взрывного итальянца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ювентус" будет отклонять трансферные предложения по полузащитнику Деяну Кулусевски из-за повреждения крестообразных связок у Федерико Кьезы, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.
Также сообщается, что туринцы хотят подписать зимой еще одного нападающего.
Отмечается, что в ближайшее трансферное окно из-за бюджетных ограничений "Юве" сможет подписывать только свободных агентов или брать игроков в аренду с правом выкупа.
Напомним, что Федерико Кьеза выбыл до конца сезона из-за травмы крестов, полученной в матче против "Ромы". Итальянцу потребуется операция, а после минимум 6-месячная реабилитация.
Ранее Кулусевски интересовались "Бавария", "Тоттенхэм" и "Арсенал". Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.
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