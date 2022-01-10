Ювентус не продаст зимой Кулусевски из-за травмы крестов у Кьезы

"Ювентус" будет отклонять трансферные предложения по полузащитнику Деяну Кулусевски из-за повреждения крестообразных связок у Федерико Кьезы, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Также сообщается, что туринцы хотят подписать зимой еще одного нападающего.

Отмечается, что в ближайшее трансферное окно из-за бюджетных ограничений "Юве" сможет подписывать только свободных агентов или брать игроков в аренду с правом выкупа.

Напомним, что Федерико Кьеза выбыл до конца сезона из-за травмы крестов, полученной в матче против "Ромы". Итальянцу потребуется операция, а после минимум 6-месячная реабилитация.

Ранее Кулусевски интересовались "Бавария", "Тоттенхэм" и "Арсенал". Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.