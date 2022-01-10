  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус не продаст зимой Кулусевски из-за травмы крестов у Кьезы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус не продаст зимой Кулусевски из-за травмы крестов у Кьезы

Италия
(1 голосов)

Швед может заменить на поле взрывного итальянца

Ювентус не продаст зимой Кулусевски из-за травмы крестов у Кьезы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ювентус" будет отклонять трансферные предложения по полузащитнику Деяну Кулусевски из-за повреждения крестообразных связок у Федерико Кьезы, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Также сообщается, что туринцы хотят подписать зимой еще одного нападающего.

Отмечается, что в ближайшее трансферное окно из-за бюджетных ограничений "Юве" сможет подписывать только свободных агентов или брать игроков в аренду с правом выкупа.

Напомним, что Федерико Кьеза выбыл до конца сезона из-за травмы крестов, полученной в матче против "Ромы". Итальянцу потребуется операция, а после минимум 6-месячная реабилитация.

Ранее Кулусевски интересовались "Бавария", "Тоттенхэм" и "Арсенал". Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Федерико Кьеза Деян Кулусевски
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football-italia.net

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
10.01.2022 в 21:37
Он такой же швед, как я - нидерландец
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...