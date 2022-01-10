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Серия А. Торино расправился с Фиорентиной
"Фиалки" потеряли шанс убежать от Рима
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 21-й тур Турин. "Олимпико Гранде Торино" "Торино" - "Фиорентина" 4:0 Голы: Синго 19, Брекало 23, 31, Санабрия 59 Этот матч был перенесен на понедельник по просьбе "Торино", только-только вышедшего из карантина. Что, конечно, помогло хозяевам. Помог им и родной стадион, где играют в нынешнем сезоне отлично. Учитывая эту победу, набрали уже 19 очков в семи последних матчах на "Олимпико". "Фиорентина" же в гостях вроде бы улучшила игру, взяв четыре очка в двух матчах после нуля в четырех, но сегодня вновь провалилась на выезде. Упустив шанс продолжить серию матчей без поражений на всех полях до шести и убежать от "Ромы" и "Лацио". Мячом владели гости. А хозяева очень чётко перекрывали оборону, действовали жёстко, контратаковали. Всего этого хватило для решения судьбы матча уже к 31-ой минуте. Вначале латераль Синго замкнул головой навес латераля Войводы. Мечта Джан Пьеро Гасперини и его ученика Ивана Юрича. Затем Лукич легко прорвался мимо троих в штрафную и выложил Брекало. А затем Брекало получил подарочный пас соперника. Далее же осталось защитить преимущество, что команды Юрича отлично умеют делать. Даже когда вратарь (21-летний Гемелло) дебютирует в Серии А. Во втором тайме еще и Санабрия забил. "Фиорентина" с 32-мя очками, как и обе римские команды. А "Торино" с 28-ю возвращается в Топ-10. Даже на девятое место.
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