В Риме нет сестер, у Шевченко нет оправданий, у Малиновского нет проблем. Итоги 21-го тура Серии А

Венеция - Милан 0:3

Эмполи - Сассуоло 1:5

Наполи - Сампдория 1:0

Дженоа - Специя 0:1

Удинезе - Аталанта 2:6

Рома - Ювентус 3:4

Эллас Верона - Салернитана 1:2

Интер - Лацио 2:1

Торино - Фиорентина 4:0

Кальяри - Болонья состоится во вторник

21-й тур Серии А завершится лишь сегодня. Именно на вторник перенесен матч "Кальяри" против "Болоньи", только-только вышедшей из карантина. Тем не менее, мы решили подытожить тур именно сейчас. Поскольку перенесенных матчей разных туров в любом случае достаточно. А картина 21-го игрового дня большей частью нарисована уже 36-ю голами, суперкамбеками, драмами, разгромами, и ее представление не терпит отлагательств.

"Рома" - "Ювентус"

Как можно проанализировать, подытожить такой матч? Жозе Моуриньо говорил о 70-ти минутах полного контроля, о доминировании, высоком прессинге. Тогда "Рома" выдавала не просто одно из своих наиболее собранных выступлений в Топ-матчах в последние годы, а одно из наиболее мощных, с позиции силы и креатива. Но затем пропустила три гола за семь минут, смазала пенальти еще через шесть. Пропустила от удара головой опорника Локателли в позиционной атаке и прорыва в штрафную левого защитника Де Шильо, не забивавшего с 2017-го года.

Моуриньо поначалу полностью переигрывал Массимилиано Аллегри тактически. Переход на 4-2-3-1, а без мяча - на 4-4-2, был вынужденным, из-за дисквалификаций Карсдорпа и Манчини, но оказался весьма эффективным. Оба тайма римляне начинали ураганно, сметая соперника. Но затем слишком успокаивались, пропускали слишком легкие голы. Исполнили пенальти ужасно. То есть вновь подтвердили свою крайнюю слабость в Топ-матчах (шесть поражений и ничья в восьми в этом сезоне). Общую ментальную слабость, которой "Рома" страдает десятки лет.

Жозе прямо заявил: "Это был психологический коллапс. 3:2 убил нас, потому что Афена-Гьян играл замечательно, но его замена (Шомуродов) сделала все неправильно. После 3:2 против команды с таким характером как "Ювентус" страх овладел нами. Это проблема не моя, а моей команды. В этой раздевалке слишком приятные, слишком слабые игроки". Слова кажутся слишком жестокими, будто он вновь бросает своих игроков под поезд. Но ведь это правда. Нечего закрывать глаза и обманывать себя. 3:2 в пользу "Ромы" убил "Рому" - это ведь диагноз.

Ну а "Ювентус" заслуживает лишь комплиментов и лишь за характер. В игровом плане особых просветов нет. Он выглядел гораздо менее собранным. Тем не менее, и без дисквалифицированного Аллегри сумел выжить и победить на стадионе, на котором выиграл лишь один из семи предыдущих матчей и всегда страдал. Сумел впервые с сентября забить более двух мячей. Войцех Щесны взял пенальти, как в этом же матче первого круга. Форвард Мората ассистировал с фланга опорнику, Де Шильо вдруг появился. Замены Мораты и автора гола Кулушевски сыграли.

Щесны признал, что с пенальти ему скорее повезло, поскольку прыгнул слишком рано. Но когда отбиваешь 23 из 79-ти в карьере, то есть 29 процентов - это уже не везение. Также он заявил, что "ДНК "Ювентуса" в этой команде еще недостаточно, но она на пути, на пути к стабильности. Пять побед и две ничьи в семи матчах - признаки пути. А помощник Аллегри Мауро Ландуччи заявил, что потерял во время игры 5-6 лет жизни, признал боязливое начало. Де Шильо признал неправильное отношение к игре в начале таймов. Тем важнее такая победа.

"Интер" - "Лацио"





"Интеру" также пришлось проявлять характер. Хотя он и забил первым. Уже в последнем матче 2021-го года против "Торино" были заметны некие трещинки. А "Лацио", несмотря на свои ужасные гостевые и защитные показатели (лишь четыре команды в Серии А пропустили больше, чем он), дал настоящий бой предыдущему тренеру Симоне Индзаги и был мотивирован. Тяжело в этом матче обеим командам всегда, на любом стадионе. По сути, из последних очных "лациале" даже выиграли больше. Так что здесь "нерадзурри" нужно взять три очка и идти дальше.

Сергей Милинкович-Савич заявил, что его команда заслужила ничью. Гости сильно уступали по статистике (5:17 по ударам, 40:60 по владению мячом), но играли очень достойно. Маурицио Сарри также говорил о хорошей игре, особенно во втором тайме. Который в итоге проиграли. "Я не чувствовал, что мы страдаем, кроме нескольких минут". Вот как раз в эти минуты и состоялся победный гол. Забил центральный защитник с навеса центрального защитника. И первый гол забил центральный защитник, ударом издали. Причем Бастони не забивал c июня 2020-го.

Чемпионская победа. Продолжившая серию побед до восьми и вернувшая команду на первое место. Не случайно Индзаги и игроки после матча больше говорили о характере, духе и единстве, тренер заявил о заслуженной победе, опираясь на статистику, а не вдаваясь в глубокий анализ.

"Наполи"

"Наполи" также пришлось тяжело работать. Хотя и он играл дома против пассивного и кризисного аутсайдера, владел мячом 69 процентов времени. На этот матч неаполитанцам удалось собрать аж 15 игроков первого состава, что прогресс по сравнению с выездом к "Ювентусу". Они в чрезвычайной ситуации в плане кадровой и физической готовности, да и игровой, подошли к матчу с двумя победами в последних девяти, после трех поражений дома подряд. Здесь просто нужно было выиграть любым путем. Получилось выиграть серым, но надежным.

Здесь также отличились защитники. На фоне безыдейных перепасовок вокруг штрафной соперника и потери Лоренцо Инсинье из-за травмы в середине первого тайма именно они первыми начали угрожать воротам по-настоящему. Они же и уверенно, не позволив сопернику ни одного удара в створ ворот во втором тайме, удержали преимущество. Добытое акробатическим ударом, который невозможно ожидать от грузного форварда Андреа Петаньи. Конечно, удержать преимущество помогла и работа опорников Лоботки и Демме с 100-101 пасом с 93-94 процентами точности.

Лучано Спаллетти после матча говорил о "настоящем "Наполи". "Нам не удавалось закрыть игру, но отношение к ней в течение всего матча было замечательным". А Лоботку сравнил с Жоржиньо, добавив, что он исправляет все провалы тренера. Gazzetta Dello Sport описала игру словака похоже, назвав его "стиральной машиной".

"Милан" и "Аталанта"

Матч "Милана" ожидался менее сложным. "Венеция" уже останавливала дома "Рому" и "Ювентус", но сейчас в таком же кризисе, как и "Сампдория". Сам вице-чемпион сбросил с себя слабый декабрь, забил семь мячей в двух матчах, разнеся "Рому" в первом матче января. Игроки начали возвращаться, а дублеры тех, кого нет (Кьера, Романьоли, Томори, Кесси, Беннасера) - набирать игровые минуты, километраж. К тому же, в гостях "россонери" играют на порядок лучше, чем дома. И сейчас сыграли очень уверенно, при том, что отдали мало сил.

Капитан Тео Эрнандес, как написала Gazzetta Dello Sport, "разрушал все и всех на своем пути". Заброс в прорыв Леау, ассистировавшего Златану, гол и заработанный пенальти. Сам Леау отыграл отлично. Таким образом, "Милан" победил "Венецию" одним левым. Одним левым флангом. Златан сравнялся с рекордом Криштиану Роналду, забив уже 80-ой команде в своей карьере в лигах Топ-5. Стефано Пиоли, отработавший 400-й матч в Серии А, обещал, что Ибра будет зол и настроен после смазанного пенальти против "Ромы", и оказался прав.

"Аталанта" также потратила мало сил. Ее соперник также мог считаться опасным, ведь брал очки у "Ювентуса" и "Милана", у бергамцев взял очки в двух из четырёх предыдущих матчей. Но на этот раз он был ослаблен коронавирусом. Удалось заявить лишь 13 человек из первой команды. Спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино после матча запретил кому-либо из команды и тренерского штаба давать интервью, а сам обрушился на лигу. "Мы были вынуждены собираться на матч в воскресенье после двух недель карантина, будто это лига пабов".

Как бы то ни было, ослабленный "Удинезе" играл непривычно смело, пытался атаковать, обострять. Так, как пытается его научить новый тренер Габриэле Чиоффи. И в итоге был пойман на контратаках. Четыре гола точно можно назвать такими, а, по большому счету, пять. Причем было заметно, что именно таким был план Джан Пьеро Гасперини. Он сработал на все сто.

Другие

"Семь сестер" - так в Италии называют традиционных грандов. В последние годы одну из них - "Фиорентину" - сменила "Аталанта". В последние недели уже начали говорить о "восьми", то есть о возвращении флорентийцев. Но на самом деле кажется, что сестер всего пять. "Рома" и "Лацио" уже второй сезон подряд выглядят не способными подняться выше шестого места. Как и "Фиорентина". В 21-ом туре она могла отдалиться от Рима, а также доказать, что точно добавила на выезде третьим матчем там без поражения подряд - но получилось 0:4.

Легкий удар головой, легкий прорыв мимо троих, подарок сопернику - и уже на 31-ой минуте счет был 0:3. Винченцо Итальяно заявил, что никогда не видел ничего подобного во время работы в этом клубе. "Я увидел полную противоположность нашему обычному менталитету. Возможно, это будет полезно и вернет нас на землю". После пяти матчей без поражений подряд, похоже, нужно возвращаться.

Означает ли эта победа что-либо переломное для "Торино"? Или для "Сассуоло", разорвавшего "Эмполи"? Возможно. С другой стороны, "гранатовые" и без того отлично играют дома (шесть побед и ничья в последних семи матчах), их проблемы в гостях. А у "нероверди" все наоборот. В гостях отлично, дома слабо. Подождем следующего тура.

Что касается аутсайдеров, то переломной может стать победа "Салернитаны" в Вероне, где проиграли "Ювентус", "Рома" и "Лацио". После кошмарной концовки года с карантином и чуть не вылетом в низшие дивизионы каденция нового владельца Данило Йермолино началась идеально. А "Специя" "просто" выиграла матч за шесть очков. Теперь на 17-ом месте "Венеция". После двух очков в семи матчах. "Милан" как соперник - лишь частичное оправдание. Пропускать в дебюте с метра, привозить пенальти и удаление...

Украинский след

Дерби не играют, его выигрывают. Это сказали много раз многие футбольные люди. То же нужно говорить о прямой битве против вылета. Игра, причины, отмазки, травмы, болезни, календарь, отсутствие главного тренера, судейские ошибки - все это в таких матчах не важно, об этом никто не хочет слышать. Хотят слышать лишь о результате. "Дженоа" свою прямую битву против вылета, бывшую еще и лигурийским дерби (пусть и малым), проиграла. Дома, не забив. Также кризисной ограниченной команде. И теперь даже "Салернитана" подобралась вплотную.

Самое обидное - что весь прогресс в последних матчах коту под хвост. И даже прогресс в атаке во втором тайме - лучшем в атакующем плане в каденции Шевченко. Даже ту активную наконец-то работу латералей, работу вернувшегося плеймейкера Ровеллы, выход форвардов на ударные позиции никто не запомнит. Потому что пробивали плохо, попали в створ лишь дважды за матч против девяти попаданий соперника. А первый тайм был и вовсе позорным, мог закончиться со счетом 0:3, 0:4. Карантин и отсутствие Шевченко не может служить никаким оправданием.

Украинский наставник внес изменения перед этим матчем. Видимо, посчитал, что фундамент обороны заложен и можно уже рисковать. На позицию одного из опорников поставил атакующего полузащитника Мелегони, левым латералем - атакующего Фареса. Оба почти не играли в этом сезоне. Уж точно - с первых минут. Бросил в бой январского новичка защитника Эстигора. А в начале второго тайма выпустил вместо третьего центрального защитника Бани третьего центрального нападающего Пандева. Но все эти смелые действия обернулись катастрофой.

Итальянские СМИ обычно оценивают того тренера, который пребывает на поле. Поэтому мелькало имя Мауро Тассотти. Впрочем, от этого тяжесть вердикта не изменилась. Оценка "5" еще казалась хорошей. Tuttosport выставил "4.5", а некоторые - и вовсе катастрофическую "4". Говорили о команде, лишенной желания и играть, и даже бороться, не верящей в себя, растерянной, во втором тайме - крайне неточной в решающие моменты. О том, что "Специя" простила ее, забив лишь один. Терпение болельщиков и журналистов иссякло, как и желание искать отмазки.

Похоже, Шевченко пока что остается. Но дамоклов меч уже завис и висит на волосинке.

Руслан Малиновский на другом полюсе настроения. Лучшему игроку "Аталанты" в декабре в том месяце не хватало лишь одного - точности. В начале января она пришла. Не в глобальном плане (подробнее о статистике его выступления ). Он нашел точный удар, свой пятый в сезоне, и точный пас, свой второй. И, что даже больше радует - это гол из пределов штрафной. Руслан подключился без мяча, подхватил рикошет и пробил так, что вратарь даже не захотел прыгать. А еще радует, что постоянно думал вертикально, постоянно обострял.

36 передач из 51-ой в матче он отдал вперед. А визуально казалось, что даже больше. Для атакующего полузащитника замечательный результат.

В оценках пресса не сошлась. От 6.5 до 7.5. Большей частью - 7. Два из трех крупнейших изданий Италии поставили 6.5. Обычно вторая после Муриэля или третья после Пашалича. С комплиментами и признанием отличной игры, но почему-то без особого восхищения. Я же считаю, что он заслужил 7.5 и звание лучшего игрока матча. Его гол и ассист были более важными, чем второй гол Муриэля.

Виктор Коваленко отыграл пять минут за "Специю".

Лучший игрок тура - Тео Эрнандес ("Милан"). Одним левым флангом

Прорыв тура - "Ювентус". Невероятный камбек!

Разочарование тура - "Дженоа". Не играла и проиграла

Лучший вратарь тура - Вид Белец ("Салернитана"). Выстоял под градом атак

Лучший тренер тура - Иван Юрич ("Торино"). "Фиорентина" не пропускала трижды к 31-ой минуте с 2016-го года

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П О 1 Интер 20 15 4 1 49 2 Милан 21 15 3 3 48 3 Наполи 21 13 4 4 43 4 Аталанта 20 12 5 3 41 5 Ювентус 21 11 5 5 38 6 Фиорентина 19 10 2 7 32 7 Рома 21 10 2 9 32 8 Лацио 21 9 5 7 32 9 Сассуоло 21 7 7 7 28 10 Эмполи 21 8 4 9 28 11 Эллас Верона 21 7 6 8 27 12 Болонья 19 8 3 8 27 13 Торино 19 7 4 8 25 14 Удинезе 19 4 8 7 20 15 Сампдория 21 5 5 11 20 16 Специя 21 5 4 12 19 17 Венеция 20 4 5 11 17 18 Кальяри 20 2 7 11 13 19 Дженоа 21 1 9 11 12 20 Салернитана 19 3 2 14 11

Фото - Ansa