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Кьеллини: Уход Роналду сильно повлиял на Ювентус

Италия
(1 голосов)

Джорджо рад этому

Кьеллини: Уход Роналду сильно повлиял на Ювентус

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Защитник и капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о последних результатах клуба.

"Спросите у Бастони, что я думал об "Интере" в октябре. Тогда я сказал ему, что они могут лишь сами проиграть Серию А. У них прекрасный состав, так что их выступление меня не удивляет.

Уход Роналду сильно повлиял на нас. Временами он маскировал наши проблемы. Он постоянно забивал, поэтому было легко не замечать тех проблем, с которыми сталкиваются многие клубы.

Я ожидал, что это будет трудный год. Это тот же "Ювентус", что и в прошлом году, добавились только Локателли и Кин, но ушёл Криштиану. Но мы осознаём, что можем достичь нужных результатов, если будем работать", – цитирует Кьеллини Sport Mediaset.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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LENART (Кривой Рог)
11.01.2022 в 16:19
Так це автор радіє,що Роналду залишив клуб,бо від К'єліні таке не почув.
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