Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кьеллини: Уход Роналду сильно повлиял на Ювентус
Джорджо рад этому
Opta
Защитник и капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о последних результатах клуба.
"Спросите у Бастони, что я думал об "Интере" в октябре. Тогда я сказал ему, что они могут лишь сами проиграть Серию А. У них прекрасный состав, так что их выступление меня не удивляет.
Уход Роналду сильно повлиял на нас. Временами он маскировал наши проблемы. Он постоянно забивал, поэтому было легко не замечать тех проблем, с которыми сталкиваются многие клубы.
Я ожидал, что это будет трудный год. Это тот же "Ювентус", что и в прошлом году, добавились только Локателли и Кин, но ушёл Криштиану. Но мы осознаём, что можем достичь нужных результатов, если будем работать", – цитирует Кьеллини Sport Mediaset.
Популярное сейчас
- 27 лет. Известный турецкий футболист погиб в ДТП
- Реал готов отдать Лунина в аренду в Аякс при одном условии
- Известны фамилии всех футболистов, находящихся на турецком сборе Черноморца
- Дженоа сегодня примет решение по Шевченко
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО