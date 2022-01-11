Аллегри: Бонуччи может сыграть с Интером, но не полный матч

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии против "Интера".

"Я говорил с Федерико Кьезой. Мне очень жаль, но он еще молод, и у него есть время восстановиться и провести отличную карьеру. Чтобы компенсировать его отсутствие, нам всем нужно сделать немного больше.

Завтрашний матч может продлиться более 90 минут, поэтому нам нужно очень аккуратно расходовать нашу энергию и использовать замены. Завтра мы будем играть на великолепном стадионе против сильнейшей команды в лиге, которая переживает очень хороший период и уверена в себе. Но что бы не случилось завтра, это не должно повлиять на наш путь.

Алекс Сандру снова доступен. Бонуччи, как я уже говорил, тоже доступен, но он не готов сыграть весь матч. Де Винтер также будет с нами. Нам нужно улучшить качество нашей игры в пас и быть более спокойными. Иногда мы слишком спешим, в этом аспекте нам нужно прогрессировать", — цитирует специалиста официальный Twitter клуба.

Матч "Интер" — "Ювентус" состоится 12 января.