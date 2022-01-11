Ювентус продлит контракт с Дибалой в лучшем случае на текущих условиях

"Ювентус" пойдет на продления контракта с нападающим Пауло Дибалой на условиях хуже, чем заявлялось ранее, сообщает La Gazzetta dello Sport. Если раньше клуб предлагал зарплату до 9 мил. евро в год с учетом бонусов, то сейчас не выше нынешних 7,3 млн евро.

Сообщается, что оклад игрока вообще может быть снижен.

Тем не менее, Дибала все равно идет на контакт с руководством "Юве", несмотря на новые финансовые условия.

Контракт планируют подписать в конце февраля. Массимилиано Аллегри доверяет Пауло, что может пойти на пользу переговорам.

Напомним, что текущий контракт с игроком рассчитан до лета этого года.