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Ювентус продлит контракт с Дибалой в лучшем случае на текущих условиях

Италия
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Клуб не предложит аргентинцу повышенную зарплату

Ювентус продлит контракт с Дибалой в лучшем случае на текущих условиях

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Ювентус" пойдет на продления контракта с нападающим Пауло Дибалой на условиях хуже, чем заявлялось ранее, сообщает La Gazzetta dello Sport. Если раньше клуб предлагал зарплату до 9 мил. евро в год с учетом бонусов, то сейчас не выше нынешних 7,3 млн евро.

Сообщается, что оклад игрока вообще может быть снижен.

Тем не менее, Дибала все равно идет на контакт с руководством "Юве", несмотря на новые финансовые условия.

Контракт планируют подписать в конце февраля. Массимилиано Аллегри доверяет Пауло, что может пойти на пользу переговорам.

Напомним, что текущий контракт с игроком рассчитан до лета этого года.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Пауло Дибала
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Источник:
gazzetta.it

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