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Ювентус продлит контракт с Дибалой в лучшем случае на текущих условиях
Клуб не предложит аргентинцу повышенную зарплату
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ювентус" пойдет на продления контракта с нападающим Пауло Дибалой на условиях хуже, чем заявлялось ранее, сообщает La Gazzetta dello Sport. Если раньше клуб предлагал зарплату до 9 мил. евро в год с учетом бонусов, то сейчас не выше нынешних 7,3 млн евро.
Сообщается, что оклад игрока вообще может быть снижен.
Тем не менее, Дибала все равно идет на контакт с руководством "Юве", несмотря на новые финансовые условия.
Контракт планируют подписать в конце февраля. Массимилиано Аллегри доверяет Пауло, что может пойти на пользу переговорам.
Напомним, что текущий контракт с игроком рассчитан до лета этого года.
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