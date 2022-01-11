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Серия А. Кальяри вырвал победу у Болоньи и приблизился вплотную к 17-му месту
2:1
Серия А. 21-й тур
Кальяри. "Сарденья Арена"
"Кальяри" - "Болонья" 2:1
Голы: Паволетти 71, Перейро 90+3 - Орсолини 54
"Кальяри" уже вроде бы начал налаживать дела четырьмя ничьими подряд, но затем проиграл три матча подряд с общим счетом 0:10. Спортивный директор Стефано Каподзукка заявил, что многие игроки недостойны носить футболку клуба и обещал расстаться с ними. Уже изгнали Диего Година и Мартина Касереса. Такая шоковая терапия помогла, и с начала 2022-го года сарды одержали уже две победы подряд. Обе волевые, обе драматичные. Победу над "Болоньей" пришлось и вовсе выцарапывать в добавленное время. Так и борются против вылета.
Гости приехали на Сардинию лишь через день после выхода из карантина, после почти трех недель простоя, лишь с 15-ю игроками первой команды. Тем не менее, Синиша Михайлович не желал слышать об оправданиях, заявлял, что верит в свою замечательную группу игроков. "Болонья" и вправду играла серьезно, на равных, уступая в игровом и статистическом плане немного. Она была равным участником энергичной, нервной, жесткой игры. Не особо качественной, но, судя по отношению игроков обеих команд, весьма важной.
В первом тайме ближе к голу были хозяева. Переводы из одной части штрафной в другую завершились ударом Беллановы в стойку почти в упор. Также защитник Теат ответил плотным ударом, отбитым Краньо. Второй тайм гости начали идеальным штрафным ударом Орсолини. После аута, прострела Перейро и гола Паволетти в падении в свою очередь попали в стойку. Вновь Орсолини, уже с игры. Но в итоге после серии воздушных дуэлей Жоао Педро укротил мяч, отдал Перейро, а тот слабо, но протолкнул с острого угла под Скорупски.
"Кальяри" все еще 18-й, но лишь в одном очке позади "Венеции". И в четырех преимущества над "Дженоа". А "Болонья" упустила шанс сравняться по очкам с девятым местом, что произошло бы в случае ничьей.
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