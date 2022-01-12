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Милан – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Италии

Италия
(1 голосов)

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Милан – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/8 финала Кубка Италии между "Миланом" и "Дженоа".

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На кону четвертьфинал. Генуэзская команда Андрея Николаевича Шевченко встретится с одним из грандов итальянского чемпионата и важным клубом в игровой карьере украинца. Будет ли у "россонери" плохой день? Насколько сейчас нужен Кубок "Дженоа"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 13 января – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Владимир Бусько и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Кубок Италии Дженоа (Генуя) Милан Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
12.01.2022 в 11:37
Сегодня Я за Милан.
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