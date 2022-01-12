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Милан – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Италии
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/8 финала Кубка Италии между "Миланом" и "Дженоа".
На кону четвертьфинал. Генуэзская команда Андрея Николаевича Шевченко встретится с одним из грандов итальянского чемпионата и важным клубом в игровой карьере украинца. Будет ли у "россонери" плохой день? Насколько сейчас нужен Кубок "Дженоа"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 13 января – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Владимир Бусько и Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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