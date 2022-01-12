Милан – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Италии

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/8 финала Кубка Италии между "Миланом" и "Дженоа".

На кону четвертьфинал. Генуэзская команда Андрея Николаевича Шевченко встретится с одним из грандов итальянского чемпионата и важным клубом в игровой карьере украинца. Будет ли у "россонери" плохой день? Насколько сейчас нужен Кубок "Дженоа"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 13 января – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Владимир Бусько и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко