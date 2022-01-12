Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эль Класико, суперкубок Италии и наши клубы в баскетбольных еврокубках. Что смотреть 12 января?
Составили для вас программу главных событий дня
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
ФУТБОЛ
Кубок Африки
15:00 Тунис – Мали
18:00 Мавритания – Гамбия
21:00 Эваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар
АПЛ
21:45 Вест Хэм - Норвич
Кубок английской лиги
21:45 Тоттенхэм - Челси
Суперкубок Италии
22:00 Интер - Ювентус
Кубок Италии
18:30 Аталанта – Венеция
Суперкубок Испании
21:00 Барселона – Реал
БИАТЛОН
15:30 Женщины. Спринт
ХОККЕЙ
УХЛ
19:00 БСФК – Сокол
НХЛ
02:00 Бостон – Монреаль
03:30 Даллас – Сиэтл
05:00 Аризона – Торонто
БАСКЕТБОЛ
Кубок Европы ФИБА
19:00 Киев-Баскет – Крайльсхайм
Лига чемпионов
21:00 Хапоэль Иерусалим – Прометей
Евролига
21:00 Панатинаикос – ЦСКА
НБА
02:00 Вашингтон – Орландо
02:00 Индиана – Бостон
02:00 Филадельфия – Шарлотт
02:30 Атланта - Майами
02:30 Нью-Йорк – Даллас
03:30 Сан-Антонио - Хьюстон
04:00 Юта – Кливленд
05:00 Сакраменто – Лейкерс
05:00 Чикаго – Бруклин
ТЕННИС
Aus Open, квалификация
02:30 Аванесян – Козлова
02:30 Цуренко – Мухаммад
ВОЛЕЙБОЛ
Кубок вызова
18:00 Эпицентр-Подоляны – Панатинаикос
Женщины. Суперлига
11:00 Полесье – Аланта-ДНУ 0:3
13:30 Тернополь - Прометей
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