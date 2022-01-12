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Эль Класико, суперкубок Италии и наши клубы в баскетбольных еврокубках. Что смотреть 12 января?

Италия
(1 голосов)

Составили для вас программу главных событий дня

Эль Класико, суперкубок Италии и наши клубы в баскетбольных еврокубках. Что смотреть 12 января?

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

UA-Футбол
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ФУТБОЛ

Кубок Африки
15:00 Тунис – Мали
18:00 Мавритания – Гамбия
21:00 Эваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар

АПЛ
21:45 Вест Хэм - Норвич

Кубок английской лиги
21:45 Тоттенхэм - Челси

Суперкубок Италии
22:00 Интер - Ювентус

Кубок Италии
18:30 Аталанта – Венеция

Суперкубок Испании
21:00 Барселона – Реал

БИАТЛОН
15:30 Женщины. Спринт

ХОККЕЙ
УХЛ
19:00 БСФК – Сокол

НХЛ
02:00 Бостон – Монреаль
03:30 Даллас – Сиэтл
05:00 Аризона – Торонто

БАСКЕТБОЛ
Кубок Европы ФИБА
19:00 Киев-Баскет – Крайльсхайм

Лига чемпионов
21:00 Хапоэль Иерусалим – Прометей

Евролига
21:00 Панатинаикос – ЦСКА

НБА
02:00 Вашингтон – Орландо
02:00 Индиана – Бостон
02:00 Филадельфия – Шарлотт
02:30 Атланта - Майами
02:30 Нью-Йорк – Даллас
03:30 Сан-Антонио - Хьюстон
04:00 Юта – Кливленд
05:00 Сакраменто – Лейкерс
05:00 Чикаго – Бруклин

ТЕННИС
Aus Open, квалификация
02:30 Аванесян – Козлова
02:30 Цуренко – Мухаммад

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок вызова
18:00 Эпицентр-Подоляны – Панатинаикос

Женщины. Суперлига
11:00 Полесье – Аланта-ДНУ 0:3
13:30 Тернополь - Прометей

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Комментарии (1)
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corpse72 (Черкассы)
12.01.2022 в 14:00
смысла в перечислении событий без указания, на каких каналах будет трансляция, нет
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