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Рома и Фиорентина объявили о случаях коронавируса в командах
Кто именно заразился пока неизвестно
AS Roma / Автор неизвестен
Игроки "Ромы" и "Фиорентины" заразились коронавирусом, пишут официальные сайты клубов.
В "Роме" заразились два футболиста, в "Фиорентине" — три.
При этом "Рома" не сообщила, что все указанные игроки вакцинированы. Как пишет Football Italia, это может быть связано с тем, что среди заразившихся есть те, кто отказался делать прививку.
Согласно регламенту, вакцинированные футболисты должны оставаться на самоизоляции пять дней, а те, кто не вакцинировался, — десять
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