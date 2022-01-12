Рома и Фиорентина объявили о случаях коронавируса в командах

Игроки "Ромы" и "Фиорентины" заразились коронавирусом, пишут официальные сайты клубов.

В "Роме" заразились два футболиста, в "Фиорентине" — три.

При этом "Рома" не сообщила, что все указанные игроки вакцинированы. Как пишет Football Italia, это может быть связано с тем, что среди заразившихся есть те, кто отказался делать прививку.

Согласно регламенту, вакцинированные футболисты должны оставаться на самоизоляции пять дней, а те, кто не вакцинировался, — десять