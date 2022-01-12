  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома и Фиорентина объявили о случаях коронавируса в командах
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома и Фиорентина объявили о случаях коронавируса в командах

Италия
(1 голосов)

Кто именно заразился пока неизвестно

Рома и Фиорентина объявили о случаях коронавируса в командах

AS Roma / Автор неизвестен

Новина українською

Игроки "Ромы" и "Фиорентины" заразились коронавирусом, пишут официальные сайты клубов.

В "Роме" заразились два футболиста, в "Фиорентине" — три.

При этом "Рома" не сообщила, что все указанные игроки вакцинированы. Как пишет Football Italia, это может быть связано с тем, что среди заразившихся есть те, кто отказался делать прививку.

Согласно регламенту, вакцинированные футболисты должны оставаться на самоизоляции пять дней, а те, кто не вакцинировался, — десять

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...