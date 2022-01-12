Кубок Италии. Ленивая Аталанта без Малиновского проходит Венецию

Кубок Италии. 1/8 финала

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Венеция" 2:0

Голы: Муриэль 12, Меле 88

"Аталанта": Муссо, Скальвини (Де Роон 66), Паломино, Демираль, Хатебур, Фройлер, Коопмейнерс, Пеццелла (Пашалич 73), Пессина, Миранчук, Муриэль (Меле 73)

"Венеция": Леццерини, Ампаду, Свобода, Кальдара, Молинаро (Шнегг 46), Чрнигой (Мадзокки 54), Фиордиллино (Перец 77), Йонсен, Кийин (Хейманс 62), Тессманн, Окереке (Анри 46)

Предупреждения: Коопмейнерс 29 - Фиордиллино 42, Шнегг 54, Ампаду 77, Йонсен 90

С Кубком Италии у "Аталанты" особые отношения. Она мотивирована, страстно желает увенчать золотую эру Джан Пьеро Гасперини трофеем. Ведь финалы-2021 и -2019 проиграла. Правда, сегодня сумела собрать лишь 15 игроков первой команды. Да еще и, наверное, думала о матче против "Интера" в лиге. Впрочем, тренер "Венеции" Паоло Дзанетти и вовсе не скрывал, что думает о матче Серии А против "Эмполи". Его команда лишь с двумя очками в семи последних, в одном над зоной вылета. Сегодня матч был не слишком важен для нее.

В первом тайме преимущество "Аталанты" было неоспоримым. Даже при том, что играла в целом лениво. Как только хотела - создавала. В дебюте матча Леццерини совершил двойной суперсейв от Муриэля и Пессины, через две минуты уже не мог спасти от Муриэля, получившего заброс от Фройлера и убравшего защитника и вратаря. Правда, казалось, что Луис принял мяч рукой, но ВАР опроверг это, а повторы с разных ракурсов показывали разное. Далее же Леццерини отбивал еще два удара, Коомпейнерс головой попал в перекладину.

Во втором тайме "Венеция" уже играла на равных и даже нравилась больше. Начала давлением, Чрнигой даже забил издали. Но по пути в сетку мяч пролетел в сантиметрах от Анри, пребывавшего в офсайде. Вскоре Анри в упор с острого угла не переиграл Муссо. В середине тайма Муссо подарил ему мяч и был вынужден спасать от удара в упор. Правда, между этими моментами "Аталанта" попадала в стойку усилиями Миранчука. А после той ошибки Муссо заиграла уже ответственнее, бодрее. Благодаря чему довела матч до победы.

В концовке, на фоне давления гостей, хозяева еще и сумели разрыграть классическую контратаку со "стенкой" Меле и Пашалича.

Два предыдущих домашних матча во всех турнирах бергамцы проиграли. В домашней таблице Серии А они даже не в Топ-10. Плюс кадровые потери. В том числе и Руслана Малиновского, перебравшего желтых карточек. Так что им нужно просто радоваться этой невзрачной победе и идти дальше. К четвертьфиналу против "Наполи" или "Фиорентины". Нужно идти дальше и достойно отыгравшей "Венеции". У нее достаточно задач в лиге.