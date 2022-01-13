Суперкубок Италии. Интер - Ювентус 2:1 OT. Гегемония?

Суперкубок Италии

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус" 2:1 ОТ

Голы: Лаутаро Мартинес 35 (пен.), Санчес 120 - МакКенни 25

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз (Дармиан 89), Брозович, Барелла (Видаль 89), Чалханоглу, Перишич (Димарко 100), Джеко (Корреа 75), Лаутаро Мартинес (Санчес 75)

"Ювентус": Перин, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Сандро, Локателли (Бентанкур 91), МакКенни, Рабио, Бернардески (Артур 79), Мората (Кен 88), Кулушевски (Дибала 74)

Предупреждения: Джеко 60, Корреа 106, Видаль 118, Санчес 120 - Бернардески 43, Дибала 105, Ругани 109

Главный арбитр: Даниэле Довери

В среду Corriere Dello Sport вышла с заголовком "Суперкубок Правды: "Интер" ищет гегемонию, "Ювентус" - возвращение". Действительно, чемпион Италии и лидер Серии А желал забрать и Суперкоппу в своем первом участии в ней за десять лет и тем самым объявить о начале своей гегемонии. А обладатель Кубка желал помешать этому и более того - объявить о начале возвращения на лидирующие позиции, о воскрешении. Так что на кону стоял не просто третий по важности трофей.

"Нерадзурри" сейчас сильнее, спокойнее, собраннее. В полном составе, в отличие от "бьянконери", потерявших Щесны, Куадрадо, Де Лихта, Бонуччи и Кьезу. Одержали восемь побед в лиге подряд. Играли дома. Где побеждали "Ювентус" год назад в матче, который назвали переломным, изменившим менталитет. За "Юве" же было участие в десяти Суперкубках подряд, привычка к победам, два трофея даже в неудачном предыдущем сезоне, в том числе и выбитый из Кубка "Интер" победой на "Меацца".

Фаворитом "Интер" называли все. В том числе и в стане "Ювентуса". Массимилиано Аллегри, Джорджо Кьеллини. Чемпион и начал как фаворит. Мощным десятиминутным давлением. Нанес удары головой, даже из вратарской, с семи метров ногой Лаутаро Мартинес должен был попадать в ворота. Первый тайм в итоге он выиграл по ударам по воротам со счетом 13:2, по владению мячом - 59:41. В пяти эпизодах требовал пенальти. В третьем из них Джеко очень умно подставился под Де Шильо.

Правда, это было лишь ответом на прорыв Кулушевски справа, перевод на левый фланг, навес оттуда форварда Мораты и легкий удар головой опорника МакКенни. Практически в первой вылазке туринцев вперед. В целом они держались спокойно, и Перин особо не работал. Наиболее опасным моментом у его ворот при счете 1:1 был почти автогол Рабио. В итоге мяч от головы француза улетел на угловой.

Второй тайм как раз "Юве" начал активнее. Бернардески должен был замкнуть прострел Рабио слева в створ. Федерико также немного не попал с 18-ти метров. Перин отбил ответ Думфриза головой в ближнюю стойку. В целом в третьей четверти матча команда Маттиа чувствовала себя даже комфортнее, чем до того, не пребывала под таким давлением, по ее воротам били крайне редко. В начале четвертой четверти были уверенно взяты удары головой Лаутаро и правой ногой Перишича.

В целом ощущение дополнительного времени повисло в воздухе минуты с 60-ой и лишь усиливалось в концовке основного. С каждой минутой команды все больше боялись атаковать. "Интер" боялся меньше, владел мячом гораздо больше, отдавал опасные "кроссы" в штрафную, но безадресно. В первом овертайме игра была точно такой же. Разве что Алексис Санчес головой замыкал угловой впритирку со стойкой. А во втором даже подобного удара не было.

И все же до серии пенальти матч не дошел. На его последних минутах "Ювентус" на ровном месте привез дважды. Вначале Кьеллини головой слишком опасно отбрасывал назад. Тогда Перин в последний момент успел. А вот затем в центре штрафной Алекс Сандро решил зачем-то на последних секундах матча грудью сбросить Кьеллини. Дармиан перехватил, а Санчес забил.

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"Ювентус" проигрывает свой пятый Суперкубок из восьми последних. В принципе, матч шел по плану Аллегри. Глубокая оборона, медленный темп, сковывание соперника. "Интер" никак не мог развернуться в атаке. Но теперь ему помогла оборона оппонента. Та самая, которая выиграла для "Юве" столько трофеев. Оставшись без Щесны, Куадрадо, Де Лихта, Бонуччи (Леонардо уже стоял на бровке, желая войти в игру), она не выдержала. Сандро и Кьеллини уже слишком стары.

"Интер" же выигрывает свой первый кубковый трофей с 2011-го года. Симоне Индзаги берет свой третий Суперкубок. Все - у "Ювентуса". "Нерадзурри" полностью доминировали, владели мячом 63 процента времени, по ударам по воротам победили со счетом 23:8. Это давление, пусть и стерильное, в итоге заставило соперника ошибиться. И, возможно, начало новую эру в итальянском футболе.