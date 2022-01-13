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Ультрас Ювентуса повесили на трибунах баннер с пожеланием смерти своему президенту
Посыпались угрозы
Getty Images / Global Images Ukraine
Радикально настроенные ультрас "Ювентуса" во время первого тайма поединка за Суперкубок Италии с миланским "Интером" (1:2) вывесили на трибунах "Джузеппе Меацца" баннер, адресованный президенту "бьнконери" Андреа Аньелли.
На огромном полотне было написано: "Agnelli muori" (перевод с итальянского языка – "Аньелли умрет").
Imbarazzante striscione da parte di sedicenti tifosi bianconeri a San Siro: "#Agnelli muori" #InterJuventus pic.twitter.com/k7oMHL6Aqj— Mirko Nicolino (@mirkonicolino) January 12, 2022
Дело в том, что три года назад была арестована группа ультрас "Юве". Причина – подозрение в отмывании денег на билетах, насилии и вымогательстве. Также предполагалось, что в деле замешана мафия. Тогда Аньелли признал, что фанаты давили на руководство клуба, поэтому определенным болельщикам запретили посещать арену "Ювентуса".
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