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Ультрас Ювентуса повесили на трибунах баннер с пожеланием смерти своему президенту

Италия
(1 голосов)

Посыпались угрозы

Ультрас Ювентуса повесили на трибунах баннер с пожеланием смерти своему президенту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Радикально настроенные ультрас "Ювентуса" во время первого тайма поединка за Суперкубок Италии с миланским "Интером" (1:2) вывесили на трибунах "Джузеппе Меацца" баннер, адресованный президенту "бьнконери" Андреа Аньелли.

На огромном полотне было написано: "Agnelli muori" (перевод с итальянского языка – "Аньелли умрет").

Дело в том, что три года назад была арестована группа ультрас "Юве". Причина – подозрение в отмывании денег на билетах, насилии и вымогательстве. Также предполагалось, что в деле замешана мафия. Тогда Аньелли признал, что фанаты давили на руководство клуба, поэтому определенным болельщикам запретили посещать арену "Ювентуса".

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В статье: Ювентус (Турин) Суперкубок Испании Андреа Аньелли
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Источник:
football-italia.net

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Комментарии (3)
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Ракицкий (Питер)
13.01.2022 в 13:01
Шахтер следующие?гыыыы...)))
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0
-2
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Serega1111 (Киев)
13.01.2022 в 13:09
Дебил ка.зламордый)
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+2
0
Dr. House (Поділля)
13.01.2022 в 13:32
Следующий - ты, свинособака
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0
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