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Старт украинских гандболистов на Евро и потенциально последний матч Шевченко в Дженоа. Что посмотреть 13 января?

Италия
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Старт украинских гандболистов на Евро и потенциально последний матч Шевченко в Дженоа. Что посмотреть 13 января?

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Леся Цуренко будет играть уже к утру финал квалификации Открытого чемпионата Австралии, "Дженоа" без присутствия Андрея Шевченко может провести последний матч под руководством украинского наставника, а национальную сборную по гандболу ожидает первый поединок на Чемпионате Европы 2022.

ФУТБОЛ
Кубок английской лиги
21:45 Ливерпуль – Арсенал

Суперкубок Испании
21:00 Атлетико – Атлетик

Кубок Италии
19:00 Наполи - Фиорентина
22:00 Милан – Дженоа

ГАНДБОЛ
Евро-2022
19:00 Сербия – Украина

БИАТЛОН
15:30 Мужчины. Спринт

БАСКЕТБОЛ
Суперлига
19:00 Тернополь-ТНЕУ – Химик

Женщины. Еврокубок
20:30 Брен – Прометей

ХОККЕЙ
УХЛ
18:30 Днепр – Харьковские Берсерки

Суперлига
18:30 Альтаир – Мариуполь

ТЕННИС
Aus Open, квалификация
05:30 Цуренко – Аванесян

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