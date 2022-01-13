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Старт украинских гандболистов на Евро и потенциально последний матч Шевченко в Дженоа. Что посмотреть 13 января?
Getty Images / Global Images Ukraine
Леся Цуренко будет играть уже к утру финал квалификации Открытого чемпионата Австралии, "Дженоа" без присутствия Андрея Шевченко может провести последний матч под руководством украинского наставника, а национальную сборную по гандболу ожидает первый поединок на Чемпионате Европы 2022.
ФУТБОЛ
Кубок английской лиги
21:45 Ливерпуль – Арсенал
Суперкубок Испании
21:00 Атлетико – Атлетик
Кубок Италии
19:00 Наполи - Фиорентина
22:00 Милан – Дженоа
ГАНДБОЛ
Евро-2022
19:00 Сербия – Украина
БИАТЛОН
15:30 Мужчины. Спринт
БАСКЕТБОЛ
Суперлига
19:00 Тернополь-ТНЕУ – Химик
Женщины. Еврокубок
20:30 Брен – Прометей
ХОККЕЙ
УХЛ
18:30 Днепр – Харьковские Берсерки
Суперлига
18:30 Альтаир – Мариуполь
ТЕННИС
Aus Open, квалификация
05:30 Цуренко – Аванесян
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