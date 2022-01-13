Дибала может покинуть Ювентус из-за разногласий по новому контракту

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть туринский клуб, пишет журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, 28-летний аргентинец раздосадован тем, что туринский клуб пересмотрел условия его нового контракта.

Ранее сообщалось, что "Ювентуса" не повысит зарплату нападающему и предложат ему продлить соглашение на прежних условиях. При таком раскладе Дибала готов выслушать предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Дибала забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за "Ювентус"