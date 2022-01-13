  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дибала может покинуть Ювентус из-за разногласий по новому контракту
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дибала может покинуть Ювентус из-за разногласий по новому контракту

Италия
(2 голосов)

Согласятся ли туринцы на повышение зарплаты

Дибала может покинуть Ювентус из-за разногласий по новому контракту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть туринский клуб, пишет журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, 28-летний аргентинец раздосадован тем, что туринский клуб пересмотрел условия его нового контракта.

Ранее сообщалось, что "Ювентуса" не повысит зарплату нападающему и предложат ему продлить соглашение на прежних условиях. При таком раскладе Дибала готов выслушать предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Дибала забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за "Ювентус"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...