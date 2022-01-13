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Дибала может покинуть Ювентус из-за разногласий по новому контракту
Согласятся ли туринцы на повышение зарплаты
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть туринский клуб, пишет журналист Сесар Луис Мерло.
По информации источника, 28-летний аргентинец раздосадован тем, что туринский клуб пересмотрел условия его нового контракта.
Ранее сообщалось, что "Ювентуса" не повысит зарплату нападающему и предложат ему продлить соглашение на прежних условиях. При таком раскладе Дибала готов выслушать предложения от других клубов.
В нынешнем сезоне Дибала забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за "Ювентус"
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