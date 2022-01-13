Бонуччи могут дисквалифицировать из-за его поведения в матче с Интером

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи может быть дисквалифицирован из-за своего поведения во время матча за Суперкубок Италии против "Интера" (1:2).

Секретарь миланцев Кристиано Моццилло бурно праздновал гол Алексиса Санчеса на 121-й минуте, который привел "Интер" к победе. Бонуччи, который находился рядом, вышел из себя и накричал на функционера.

"Не празднуй прямо передо мной, какого черта ты делаешь? Я убью тебя!" — сказал игрок. Моццилло попытался оттолкнуть футболиста.

По данным Il Tempo, этот эпизод попал на камеры. Федеральные следователи могут обратиться в спортивный суд, а Бонуччи может быть дисквалифицирован.