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Бонуччи могут дисквалифицировать из-за его поведения в матче с Интером

Италия
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Защитник бурно проявлял свои эмоции

Бонуччи могут дисквалифицировать из-за его поведения в матче с Интером

Новина українською

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи может быть дисквалифицирован из-за своего поведения во время матча за Суперкубок Италии против "Интера" (1:2).

Секретарь миланцев Кристиано Моццилло бурно праздновал гол Алексиса Санчеса на 121-й минуте, который привел "Интер" к победе. Бонуччи, который находился рядом, вышел из себя и накричал на функционера.

"Не празднуй прямо передо мной, какого черта ты делаешь? Я убью тебя!" — сказал игрок. Моццилло попытался оттолкнуть футболиста.

По данным Il Tempo, этот эпизод попал на камеры. Федеральные следователи могут обратиться в спортивный суд, а Бонуччи может быть дисквалифицирован.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин)
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