Кубок Италии. Наполи - Фиорентина 2:5 OT. Урок реализации численного преимущества

Кубок Италии. 1/8 финала

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фиорентина" 2:5 ОТ (2:2)

Голы: Мертенс 44, Петанья 90+5 - Влахович 41, Бираги 58, Венути 105, Пьонтек 108, Мале 119

"Наполи": Оспина (Мерет 46), Ди Лоренцо, Туанзебе, Ррахмани, Гулям (Малькюи 85), Демме (Руис 64), Лоботка (Чиоффи 90), Политано (Лосано 64), Мертенс, Элмас, Петанья (Жезус 94)

"Фиорентина": Драговски, Венути, Миленкович, Настасич (Игор 91), Бираги, Торрейра, Кастровилли (Бонавентура 90), Данкан (Терраччьяно 45), Н. Гонсалес (Иконе 90), Влахович (Пьонтек 73), Сапонара (Мале 46)

Предупреждения: Ррахмани 56, Руис 77, Туанзебе 85 - Данкан 23, Кастровилли 59

Удаления: Лосано 84 (прямая красная), Руис 90+4 (вторая желтая) - Драговски 45 (прямая красная)

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Матч в Неаполе был несомненно центральным на этой стадии Кубка Италии. Лишь здесь встречались команды из Топ-10 Серии А. Более того - третья с седьмой. Обе обожают владеть мячом, доминировать, высоко прессинговать. Правда, в последнее время ослабели. "Фиорентина" не выиграла три матча подряд, в понедельник получив 0:4 от "Торино". А в гостях проиграла пять из последних семи. "Наполи" же проиграл дома три из последних четырех, на всех полях выиграл лишь четыре из 12-ти. Еще и страдает от усталости и кадровых потерь.

Первые сорок минут матча были энергичными, но скорее жесткими, боевитыми, чем яркими. Высокий прессинг присутствовал, и преодолевать его у обеих не получалось. Длинные мячи были неэффективными. По воротам пробивали крайне редко. Мячом больше владели гости. Они начали ударом Влаховича с 17-ти метров, вытащенным Оспиной, Миленкович головой замкнул подачу углового в перекладину. Затем Элмас и Политано завершали длинные забросы хозяев с острого угла. Первого остановил вратарь, второй не попал в створ ворот.

На 41-ой минуте вдруг игра проснулась. Правый вингер Гонсалес перевел на левого Сапонару, тот в центр на Влаховича, а Душан легко обошел дебютанта стартового состава Туанзебе и пробил низом между ногами Оспины. Тут же Драговски, не игравший из-за травмы три месяца, не впервые ошибся с передачей, "Наполи" чуть не запорол шанс, но Мертенс в итоге как рукой забросил с 14-ти метров. А затем Венути головой отбросил мяч назад, не видя, что Драговски вышел вперед и куда-то вправо. Элмас перехватил, поляк сбил его и был удален.

Второй тайм "Наполи" ожидаемо начал давлением. Сразу Петанья не попал из хорошей позиции, Демме замкнул слишком слабо, и Терраччьяно вытащил. Однако постепенно "Фиорентина" успокоилась. Даже начала выходить вперед. Заработала штрафной, Бираги попал в "стенку", но повторным ударом от стойки положил мяч в ворота. Хозяева и после этого не впечатлили, разве что удар Лосано после прорыва Терраччьяно перевел в стойку. А затем Лосано наступил на ногу сопернику, ВАР позвал главного арбитра к монитору, и тот удалил Ирвинга с поля.

На этом удаления не закончились. В добавленное время контратаку Иконе Руис остановил ценой второй желтой. Но самое интересное, что и голы на этом не закончились. Когда казалось, что уже все, Малькюи слабо покатил мяч справа. Частокол ног защитников почему-то не остановил его, и Петанья легко замкнул.

В дополнительное время, как и во втором тайме, доминировала команда, игравшая в численном большинстве. И "Фиорентина" преподала "Наполи" урок его реализации. На 98-ой минуте Мерет двойным сейвом еще спас от Мале и Бираги. На 105-ой Мале подал слева и правый защитник Венути замкнул идеально под дальнюю стойку. А во втором овертайме состоялись две контратаки. Прострел Венути на Пьонтека, пас вглубь на Мале. После первой из них "Наполи" уже смертельно устал и прекратил борьбу.

Удивлять этот результат не должен. В последних очных матчах мы видели какие угодно. 6:0, 4:3, волевой 2:1 (осенью) в пользу "Наполи", 3:0 дома и 2:0 в Неаполе в пользу "Фиорентины", 0:0. Неаполитанцы еще и вынуждены играть тем же составом и сильно устали. В этом матче стартовый состав Лучано Спаллетти мог выбирать лишь из 12-ти игроков, то есть выбора не было. В атаке они уже давно демонстрируют заторможенность, безыдейность. Даже дома, где забили лишь один мяч в трех предыдущих матчах. Они в явном игровом кризисе.

А флорентийцы перед матчем хором заявляли, что желают реабилитироваться за 0:4 и подтвердили желание на деле. Четвертьфинальный матч против "Аталанты" они полностью заслужили.