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Директор Фиорентины о Влаховиче: Хочет уйти – пусть заявит публично
Напряжение внутри клуба нарастает
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Генеральный директор "Фиорентины" Джо Бароне прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Душана Влаховича. "С последних заявлений президента по нему, суммы в переговорах о новом контракте выросли вдвое", – приводит его слова в Football Italia.
"О Влаховиче теперь говорят каждый день. А мы хотим говорить о команде. Мы уже многое о нем сказали.
Мы ожидаем от него и от его окружения ответа по поводу будущего. У нас есть свои планы, и мы их уже запускаем в работу.
С тех пор как президент Комиссо общался с вами на эту тему, суммы в наших переговорах выросли почти вдвое. Недавно у меня состоялся продолжительный разговор с Влаховичем, и я сказал ему, что нам нужно понять его путь. Если он желает остаться в "Фиорентине", тогда надо подписать контракт. Если он хочет уйти, об этом стоит заявить публично.
Он не должен заставлять целый клуб, город и всех болельщиков ждать, пока он что-то решит. Исходя из того, что я слышал, он не готов делать публичных заявлений, так что нам придется принимать решение внутри клуба.
Посмотрим, что будет дальше. Конечно, мы готовы изучать каждое предложение. Пока их не было", – сказал Бароне Sport Mediaset.
Напомним, что нападающим "фиалок" интересовались "Арсенал", "Ювентус", Тоттенхэм", "Атлетико" и другие клубы. В этом сезоне серб забил 18 голов и отдал 4 голевые передачи в 22 матчах.
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