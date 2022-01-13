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Директор Фиорентины о Влаховиче: Хочет уйти – пусть заявит публично

Италия
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Напряжение внутри клуба нарастает

Директор Фиорентины о Влаховиче: Хочет уйти – пусть заявит публично

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Генеральный директор "Фиорентины" Джо Бароне прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Душана Влаховича. "С последних заявлений президента по нему, суммы в переговорах о новом контракте выросли вдвое", – приводит его слова в Football Italia.

"О Влаховиче теперь говорят каждый день. А мы хотим говорить о команде. Мы уже многое о нем сказали.

Мы ожидаем от него и от его окружения ответа по поводу будущего. У нас есть свои планы, и мы их уже запускаем в работу.

С тех пор как президент Комиссо общался с вами на эту тему, суммы в наших переговорах выросли почти вдвое. Недавно у меня состоялся продолжительный разговор с Влаховичем, и я сказал ему, что нам нужно понять его путь. Если он желает остаться в "Фиорентине", тогда надо подписать контракт. Если он хочет уйти, об этом стоит заявить публично.

Он не должен заставлять целый клуб, город и всех болельщиков ждать, пока он что-то решит. Исходя из того, что я слышал, он не готов делать публичных заявлений, так что нам придется принимать решение внутри клуба.

Посмотрим, что будет дальше. Конечно, мы готовы изучать каждое предложение. Пока их не было", – сказал Бароне Sport Mediaset.

Напомним, что нападающим "фиалок" интересовались "Арсенал", "Ювентус", Тоттенхэм", "Атлетико" и другие клубы. В этом сезоне серб забил 18 голов и отдал 4 голевые передачи в 22 матчах.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Источник:
football-italia.net

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