Кубок Италии. Милан - Дженоа 3:1 ОТ. Шевченко начинает, проигрывает и уходит?

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Дженоа" 3:1 ОТ

Голы: Жиру 74, Леау 102, Салемакерс 112 - Эстигор 17

"Милан": Маньян, Калулу, Томори (Флоренци 24), Габбия, Эрнандес, Тонали, Крунич (Бакайоко 62), Мессиас (Салемакерс 80), Мальдини (Диас 62), Ребич (Леау 62), Жиру (Робак 118)

"Дженоа": Шемпер, Хефти, Эстигор (Бани 111), Ванхезден, Васкес, Бадель, Портанова (Гильоне 106), Мелегони, Экубан (Кассата 71), К. Йебоа (Пандев 87), Кайседо (Дестро 63)

Предупреждения: Тонали 42, Салемакерс 115 - Бадель 37, К. Йебоа 47, Эстигор 53, Хефти 64

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

Первый приезд Андрея Шевченко в тренерской карьере на "Сан Сиро" на матч против "Милана" должен был стать праздником. Тем более, что сам он победил коронавирус и приехал. Местные болельщики постарались, подготовили для него кричалки, большие баннеры с надписями о долгой истории любви, о вечной легенде. Правда, долго думать об этом он не мог. Приходилось думать о весьма чёрством хлебе насущном. После поражения от "Специи" появились сообщения о том, что даже победа над "Миланом" не спасёт наставника "Дженоа" от увольнения.

Сама задача победить вторую команду Серии А была весьма сложной. В последних трех матчах "Милан" высвободился, одержал три победы и забил десять мячей. Его осыпали комплиментами. Учитывая 3:0 в декабре над этой же "Дженоа" в гостях, болельщики генуэзцев боялись разгрома. Вот только дома миланцы играют гораздо хуже, выиграли лишь два из семи предыдущих матчей. Хуже они играют и в кубковых матчах. Не выиграли в основное время пять предыдущих, дважды мучаясь дома даже против слабого "Торино". Здесь также мучались.

Отсутствие Златана, Кьера, Романьоли, Леау, Диаса, Кесси, Беннасера, Кьера, Калабрии, ранняя травма Томори не должно оправдать ужасный первый тайм "россонери". Они были совершенно выключены, не готовы к борьбе. Ждали, что соперник сам отдаст им победу. До перерыва ни разу не попали в створ ворот. Раннее попадание Крунича головой в перекладину с углового, видимо, расхолодило их еще больше. "Россоблу" же ставали смелее с каждой минутой, комбинировали все интереснее, на 17-ую вышли с 55-ю процентами владения мячом.

Так что гол они заслужили. Центральный защитник Ванхезден пошёл вперёд, пробил низом издали. Маньян вытащил на угловой. С которого, с навеса Портановы, январский новичок из Чемпионшипа Эстигор сделал то, что в Чемпионшипе умеют делать лучше всего. Легко перепрыгнул Эрнандеса и забил головой. Далее ещё один новичок Йебоа перепрыгнул уже вратаря, но не попал. Как и Портанова, замыкая прострел из вратарской. Лучший первый тайм "Дженоа" Шевченко, худший для "Милана", даже по владению мячом вышедшего лишь на 51 процент.

Второй тайм уже был совсем иным. Гораздо больше похожим на обычную игру "Дженоа". Несмелый прессинг, 29 процентов владения мячом, более смелый прессинг соперника, его более высокие скорости. Одним словом - "автобус". Довольно успешный. "Милан" не знал, что делать, как взломать его, абсолютно ничего не создавал. Кроме неточного удара Жиру с полулета. Тем не менее, в итоге Жиру, забивавшему до сих пор за новую команду лишь дома, позволили пробить дважды головой. Первый удар, с банального навеса Эрнандеса, был идеальным.

После гола Оливье как раз у гостей были менее банальные шансы. Мелегони и Дестро пытались удивить Маньяна издали. Но дополнительное время уже Леау начал прорывом слева. Шемпер вытащил. Выстрел Тонали был очень близок. Рикошеты после еще одного прорыва Леау лишь чудом привели мяч на угловой. Здесь уже "Милан" явно наиграл на гол. Особенно - его всегда взрывной португалец. Леау пофинтил слева, попытался навесить, и мяч срезался за шиворот Шемперу.

"Дженоа" постаралась и на это ответить. Эстигор подключился и пробил немного над перекладиной. Удар Гильоне низом с 18-ти метров отбил Маньян. Но на фоне этого соперник устроил контратаку по тому же левому флангу. Эрнандес пробежал и прострелил на свободного Салемакерса.

****

Сегодня игроки "Дженоа" яростно поборолись за своего тренера. В первом тайме вообще переиграли "Милан", можно сказать, в одни ворота. Переиграл и сам Шевченко. Он наконец-то перешёл на свою любимую тактическую схему 4-3-3 (во многом вынужденно, лишившись латералей Камбиазо и Фареса), да ещё и вингерами поставил форвардов Экубана и дебютанта Йебоа. Еще и добавил к ним на позиции опорника атакующего полузащитника Мелегони. Центрфорвард Кайседо во втором "старте" в сезоне тяжело работал, помогал из глубины.

Хватит ли этого для продолжения каденции Андрея Николаевича? Не испортит ли впечатление "автобус" с начала второго тайма, пусть и довольно надёжный? Не испортит ли случайный гол соперника и итоговый результат?

"Милан"? Он может говорить об ослабленном составе. Но частично ведь ротация проведена по его желанию. Он отнёсся к матчу несерьёзно, думал взять соперника голыми руками. Должен быть разочарован тем, что отыграл лишние полчаса. Он вновь подтвердил, что в Кубке, особенно на стадии 1/8 финала, не готовится как следует. Подтвердил, что испытывает проблемы дома. Но в итоге его качество, физическая форма и удача сыграли, выведя именно его на "Лацио" или "Удинезе".