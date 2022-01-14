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Последний? Видео голов и обзор матча Милан - Дженоа 3:1
To fire or not to fire - that is the question
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Шевченко под слухи о своём увольнении приехал в некогда фартовый для себя Милан на матч Кубка Италии против одноимённой команды. Гости были абсолютным аутсайдером в паре, но смогли дать серьёзный бой и даже выиграть первый тайм. Но после перерыва "Милан" плотно взял инициативу в свои руки, перевёл игру в овертайм, а там дожал физически слабого соперника.
Кубок Италии. 1/8 финала
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Дженоа" 3:1 ОТ
Голы: Жиру 74, Леау 102, Салемакерс 112 - Эстигор 17
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