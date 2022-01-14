  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Последний? Видео голов и обзор матча Милан - Дженоа 3:1
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Последний? Видео голов и обзор матча Милан - Дженоа 3:1

Италия
(1 голосов)

To fire or not to fire - that is the question

Последний? Видео голов и обзор матча Милан - Дженоа 3:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко под слухи о своём увольнении приехал в некогда фартовый для себя Милан на матч Кубка Италии против одноимённой команды. Гости были абсолютным аутсайдером в паре, но смогли дать серьёзный бой и даже выиграть первый тайм. Но после перерыва "Милан" плотно взял инициативу в свои руки, перевёл игру в овертайм, а там дожал физически слабого соперника. "Грифоны" вылетают из турнира и могут сосредоточиться на борьбе за выживание в Серии А.

Кубок Италии. 1/8 финала
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Дженоа" 3:1 ОТ
Голы: Жиру 74, Леау 102, Салемакерс 112 - Эстигор 17

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...