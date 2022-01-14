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Официально: Дженоа арендовала левого защитника Ромы

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Пополнение в команде Шевченко

Официально: Дженоа арендовала левого защитника Ромы

Genoa

Новина українською

"Дженоа" договорилась со столичной "Ромой" об аренде Риккардо Калафиори. В генуэзской команде Риккардо будет носить футболку с 16-м номером.

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19-летний Калафиори – воспитанник "джаллоросси". В текущем сезоне он сыграл за "Рому" 3 матча в Лиге конференций и 6 поединков в Серии А. В обоих турнирах записал на свой счет по одной результативной передаче. Выступал за юношеские сборные Италии различных годов. Спортивный директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс отметил:

"Мы счастливы, что теперь с нами такой молодой и талантливый игрок. Он поможет нам своими качествами".

В конце 2019 года левый защитник попал в список 60 самых перспективных игроков мира 2002 года рождения от The Guardian.

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В статье: Рома (Рим) Дженоа (Генуя) Риккардо Калафиори
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Источник:
genoacfc.it

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Комментарии (2)
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маматрахер228 (Киев)
14.01.2022 в 14:53
Эх вчера ты, так глядишь и Милан бы отлетел
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Artemanat (Кривой Рог)
14.01.2022 в 13:44
Трансферы пошли может и результаты пойдут
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