Форвард Дженоа: Работа под руководством Шевченко дает большой эффект

Нападающий " Дженоа " Келвин Йебоа после матча с "Миланом" (1:3) в Кубке Италии рассказал о том, как ему работается под руководством Андрея Шевченко.

"Мистер Шевченко попросил нас играть без страха, выкладываться на 100%.

Мой приезд в Италию? Я этого не ожидал, это было неожиданное предложение. Я счастлив, что это произошло. Я доказал себе, что могу это сделать.

Что означает работа под руководством бывшего нападающего Шевченко? Это дает большой эффект, я надеюсь узнать как можно больше", — сказал Йебоа.