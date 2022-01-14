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Форвард Дженоа: Работа под руководством Шевченко дает большой эффект

Италия
(1 голосов)

Келвин Йебоа мное берет у Шевченко-тренера

Форвард Дженоа: Работа под руководством Шевченко дает большой эффект

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Дженоа" Келвин Йебоа после матча с "Миланом" (1:3) в Кубке Италии рассказал о том, как ему работается под руководством Андрея Шевченко.

"Мистер Шевченко попросил нас играть без страха, выкладываться на 100%.

Мой приезд в Италию? Я этого не ожидал, это было неожиданное предложение. Я счастлив, что это произошло. Я доказал себе, что могу это сделать.

Что означает работа под руководством бывшего нападающего Шевченко? Это дает большой эффект, я надеюсь узнать как можно больше", — сказал Йебоа.

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В статье: Дженоа (Генуя)
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Источник:
ФК Дженоа

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