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Форвард Дженоа: Работа под руководством Шевченко дает большой эффект
Келвин Йебоа мное берет у Шевченко-тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "
"Мистер Шевченко попросил нас играть без страха, выкладываться на 100%.
Мой приезд в Италию? Я этого не ожидал, это было неожиданное предложение. Я счастлив, что это произошло. Я доказал себе, что могу это сделать.
Что означает работа под руководством бывшего нападающего Шевченко? Это дает большой эффект, я надеюсь узнать как можно больше", — сказал Йебоа.
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