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Источник: Манчестер Юнайтед и Атлетико контактировали с Индзаги
"Интер" хочет удвоить ему зарплату, чтобы удержать
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Атлетико Мадрид" и "Манчестер Юнайтед" контактировали с окружением главного тренера "Интера" Симоне Индзаги, сообщает Corriere dello Sport. У Симеоне истекает контракт летом 2023, а Рангник будет руководить до этого лета.
Сообщается, что "Интер" намерен удержать менеджера. Ему хотят предложить контракт до 2025 года с удвоением нынешней зарплаты, составляющей около 3 млн евро в год.
Сам Индзаги хотел бы однажды поработать за границей, ради чего планирует заняться изучением английского языка.
Напомним, что бывший тренер "Интера" Антонио Конте заработал за два года в клубе более 20 миллионов евро.
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