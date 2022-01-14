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Источник: Манчестер Юнайтед и Атлетико контактировали с Индзаги

Италия
Обновлено
(1 голосов)

"Интер" хочет удвоить ему зарплату, чтобы удержать

Источник: Манчестер Юнайтед и Атлетико контактировали с Индзаги

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Атлетико Мадрид" и "Манчестер Юнайтед" контактировали с окружением главного тренера "Интера" Симоне Индзаги, сообщает Corriere dello Sport. У Симеоне истекает контракт летом 2023, а Рангник будет руководить до этого лета.

Сообщается, что "Интер" намерен удержать менеджера. Ему хотят предложить контракт до 2025 года с удвоением нынешней зарплаты, составляющей около 3 млн евро в год.

Сам Индзаги хотел бы однажды поработать за границей, ради чего планирует заняться изучением английского языка.

Напомним, что бывший тренер "Интера" Антонио Конте заработал за два года в клубе более 20 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Симоне Индзаги
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Источник:
corrieredellosport.it

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Комментарии (1)
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walcom (Киев)
14.01.2022 в 20:47
та ну на
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