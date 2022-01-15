Бюрократия бессмертна. Серия А вновь победила Правительство Италии, но не факт, что надолго

"Матчи были перенесены в растерянной нелогичной манере, известной также как Итальянский Путь". "Две проблемы, пронизывающие все аспекты жизни в Италии - полное отсутствие ясности и слишком много людей, думающих, что они командуют". Эти высказывания журналистов Томмазо Адами и Сюзи Кампанале разделяют почти два года. Первое относится к марту 2020-го, к началу пандемии. Но идеально подходит и к началу января 2022-го. Когда матчи Серии А вновь не состоялись из-за традиционного хаоса.

Похоже, кризис преодолен. В среду, 12-го января, состоялось совместное заседание Правительства Италии с представителями Департаментов Здравоохранения, Федерации Футбола, Серии А. На нем был принят новый протокол соревнований. В пятницу его утвердил Технический Комитет страны, руководящий борьбой с коронавирусом. Будем надеяться, что это конец кризиса. Тем более, что уже полностью состоялся 21-й тур и назначенные матчи Кубка и Суперкубка.

Впрочем, в Италии никогда нельзя знать наверняка.

Без протокола и логики

Отмена одного матча 19-го тура и четырех - 20-го - состоялась прежде всего из-за отсутствия антикоронавирусного футбольного протокола на нынешний сезон. Серия А, Федерация, Правительство просто проспали. Причем сами признаются, что считали протокол ненужным из-за того, что вакцинированы или в процессе 98 процентов игроков Серии А. Первый протокол в сезоне был принят лишь шестого января, в день 20-го тура, когда было ясно, что четыре матча не состоятся. Когда почти 90 игроков в лиге были заражены.

Впрочем, ни этот протокол, ни общий Декрет Правительства, принятый 30-го декабря, ясности не принесли. Например, в Декрете говорилось об обязательстве контактировавших с зараженным покидать дом лишь в маске типа FFP2. Значило ли это, что и тренироваться, и играть нужно было в маске? "По букве Декрета - да", - отвечал Карло Пикко, глава туринского Департамента Здравоохранения (ASL, запомните эту аббревиатуру). "Но ясно, что это нелогично. Нынешний Декрет просто не приспособлен для футбола".

Пикко принялись спрашивать по причине казуса матча 20-го тура "Ювентус" - "Наполи". Совпадение, что вновь матч между этими командами в Турине вызвал скандал, как и в октябре 2020-го? Не факт. Итак, на этот раз "Наполи" остался лишь с 13-ю игроками первой команды, добавив к ним нескольких из юношеской. Ссылаясь на прошлогодний протокол и на действующий протокол УЕФА, Серия А приказала ему все же отправиться в Турин и играть, поскольку набрал нужный минимум - 13 игроков, среди них вратаря.

Все ясно? Нет, наоборот. Восемь игроков "Наполи" были заражены. ASL1 (в Неаполе их два) позволил всем остальным лететь в Турин без ограничений. Но уже по прилету ASL2 послал приказ изолировать еще троих. Причина? Получение последней дозы вакцины более 120-ти дней назад, что, согласно Декрету, требует изоляцию. ASL Турина поддержал ASL2 Неаполя. Но в итоге на матч все трое вышли. Почему? Поскольку уже контактировали с остальными игроками и уже практически изолированы вместе с ними.

Прямо скажу, объяснение странное. Даже если так, то их логично было удалить от контактов с игроками "Ювентуса". То есть от игры. Как заявляют злые языки, такое разрешение для Петра Зелински, Станислава Лоботки и Амира Ррахмани пробила Серия А, боясь, что в случае изоляции троих "Наполи" не наберет 13 игроков и матч будет перенесен. Что в таком плотном календаре крайне нежелательно.

Неудивительно, что иначе как хаосом и фарсом в прессе и на форумах события тех дней не называли. Особенно же дико выглядели картины, которые мы видели и в предыдущем сезоне. Позорные картины для лиги, для всего итальянского футбола. Даже зная, что команды заперты в карантине и не приедут, Серия А заставляла их соперников и арбитров выходить на поле, ждать 45 минут и лишь тогда, согласно регламенту, объявлять матч сорванным. Что позволяло засчитать технические поражения за неявку.

С "Наполи", запертым полностью в карантине ASL в октябре 2020-го, именно это и случилось. И он выиграл лишь третью апелляцию, в Олимпийском комитете.

Серия А на поле боя

Серия А с самого начала заняла непримиримую позицию. Число зараженных ее не интересовало вообще. 13 здоровых игроков, среди них вратарь - и нужно выходить на матч. Тем самым, повторяю, она опиралась на действующий протокол УЕФА и свой же протокол предыдущего сезона. Проблема в том, что в своем протоколе предписывалось право местных ASL закрывать команды полностью в изоляции в случае вспышки заболевания. Сколько считалось "вспышкой"? Семь, восемь, десять человек? Нигде не было записано.

Вот и получалось, что ASL Турина, Болоньи, Салерно и Удине решили закрыть "Торино", "Болонью", "Салернитану" и "Удинезе" полностью за 6-7 зараженных, а ASL Вероны позволил "Эллас" уехать на свой матч, хотя там было восемь зараженных. И тот же ASL Турина, закрывший "Торино" за шесть, принял в гости "Наполи", у которого было восемь.

При этом Серия А подала апелляции в гражданский суд против всех четырех ASL и три из них выиграла! Обвиняя в "запутанных и непоследовательных решениях, ударивших по итальянскому футболу". Упирая на то, что новый Декрет Правительства не требует изоляцию от получивших предыдущую дозу менее 120-ти дней назад и лишь контактировавших. И добилась выхода команд из изоляции. Кроме "Болоньи". Похоже, там слишком много игроков, получивших предыдущую дозу вакцины более 120-ти дней назад.

Сколько таких? Сколько таких в других командах? Эту информацию не желают публиковать.

Например, Войцех Щесны получил первую (!) дозу вакцины лишь сейчас. А Декрет вступил в силу десятого января. То есть шестого и девятого он играл как ни в чем не бывало, но 12-го в Суперкубке остался в запасе "Ювентуса". Дело в том, что люди в процессе вакцинации, согласно Декрету, должны прибывать на стадион отдельно от команды и за несколько минут до матча. Массимилиано Аллегри посчитал, что это срывает готовность игрока. Пока не получит удостоверение о вакцинации, поляк будет в запасе.

С Крисом Смоллингом из "Ромы" та же ситуация. Жозе Моуриньо убедил его начать вакцинацию сейчас. Но, в отличие от Аллегри, не считает игрока в таком состоянии не готовым к матчам из-за ограничений. Поэтому англичанин играет. Никола Сансоне из "Болоньи"? Он до сих пор отказывается вакцинироваться и потому после десятого января не может играть.

В такой ситуации вряд ли удивляли комментарии Чемпиона Мира-1982 Марко Тарделли: "Мы ищем решение два года и еще не нашли. Надеюсь, что протокол поможет избежать хаоса". Первый в сезоне не помог. Мэр Салерно призывал приостановить чемпионат, а новый владелец городской команды Данило Йермолино назвал ситуацию "сюрреалистичной и неспортивной". Владелец "Торино" Урбано Кайро считает, что играть любой ценой, даже с привлечением игроков 2003-го года рождения, неспортивно".

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри призывает "сообщить нам, опасный ли вариант "омикрон", или нет. Если да - остановите футбол. Если нет - сведите отношение к нему как к простому гриппу. Решение принимают 20 регионов, что вспышка для одного, не вспышка для другого". Генеральный Директор "Интера" Джузеппе Маротта: "Большая путаница, аномальные ситуации. ASL принимают решения самостоятельно, даже не слушая министерство. Нужно ограничить их власть. Эта волна заболевания застала нас врасплох".

Второй, но не последний?

Похоже, сейчас дела налаживаются, и стает больше ясности. Согласно новому протоколу, ASL теряют силу закрывать целые команды в карантине по своему желанию. Появился чёткий критерий - закрывают при 35-ти процентах заражённых в команде. Если же меньше - команду просто тестируют быстрыми тестами каждый день в течение пяти и выпускают на тренировки и матчи. Оговорено надевание маски с освобождением от неё на тренировках и матчах.

Заместитель Министра Здравоохранения Андреа Коста считает, что новый протокол создаёт ясные условия для окончания сезона и что наибольшие проблемы решены. Что постоянная путаница закончится. Вальтер Делла Фрера, член медицинской комиссии Федерации футбола, также на это надеется. "Нужно было найти компромисс, как его находят в обществе. Защитить сто процентов возможно лишь в случае полного локдауна, который бы развалил экономику. Нужно снижать риск не до нуля, а до вменяемого уровня".

Ну а Генеральный Директор Серии А Луиджи Ди Сьерво и вовсе празднует победу. "Мы заставили политиков наконец-то дать нам ясные правила, а не оставлять решение в руках каждого из местных ASL".

Вместе с тем, подводные камни, неясности остаются. Как высчитывать 35 процентов? Будуть ли считать игроков Примаверы? Каких именно? Всех, кто отыграл хотя бы одну минуту за взрослую команду? Всех, кто родился ранее первого января 2003-го года (в предыдущем протоколе именно этих включали в число подходящих 13-ти)? Почему не учитывают людей из тренерского штаба, всегда близких к команде? К тому же, кроме заседания в среду и Техкомитета протокол еще должно утвердить Министерство Здравоохранения.

Что будет с не состоявшимися матчами? Заседание по ним состоится через неделю. По всем, кроме "Болонья" - "Интер". Что с ним? Появлялись сообщения, что изолированная "Болонья" все же подала заявку на матч и забыла её убрать. Потому реально рискует техническим поражением.

Кроме того, "Удинезе" официально требует отмены результата матча против "Аталанты" (2:6) в воскресенье. Спортивный директор Пьерпаоло Марино взбешен тем, что его команду заставили играть в день выхода из десятидневного карантина, а матчи таких же несчастных "Торино" и "Болоньи" перенесли на понедельник и вторник. "Мы собрались в день матча, будто это какая-то лига пабов". Фриуланцы тогда сумели собрать лишь 13 игроков первой команды плюс несколько молодых, и у них уже были 12 зараженных.

В сезоне 2019/20 за три месяца приняли четыре протокола. Будем надеяться, что темп двух за неделю, принятый в 2022-ом году, замедлится. Впрочем, в Италии невозможно предсказать что-либо.