Итальянский журналист: Шевченко будет во Флоренции. В первом тайме матча в Милане на поле была лишь Дженоа

Мы уже передавали сообщения различных итальянских СМИ, в частности, Tuttosport, перед матчем Кубка Италии против "Милана", о том, что Андрей Шевченко будет уволен из "Дженоа" вне зависимости от исхода матча. Впрочем, сейчас вырисовывается иная картина. Приличное выступление на "Сан Сиро" с поражением лишь в дополнительное время, похоже, предоставит украинскому наставнику ещё как минимум один шанс. Так считают, например, журналист телеканала Теленорд Беппе Нути и глава Ассоциации тренеров Италии Ренцо Уливьери.

"В первом тайме кубкового матча на поле была лишь одна команда - "Дженоа". Баланс изменился с качественными заменами в "Милане". Особенно с выходом Рафаэля Леау", - считает Нути. "Но в целом нет никаких сомнений, что игроки "Дженоа" играли для мистера Шевченко и агрессивно боролись за каждый мяч. Многие уже спрашивают, где же была эта "Дженоа" ранее. На это я могу ответить, что его работа начнет проявляться сейчас, когда он наконец смог перейти на свою любимую тактическую схему 4-3-3 с игроками, подходящими такому стилю игры".

"Мы не знаем, заключил ли уже клуб соглашение с новым тренером. Логично, что он взвешивает возможности. Моё ощущение, что Шевченко все ещё будет на скамье запасных во Флоренции".

Уливьери высказал примерно то же мнение: "Нет сомнений, что в четверг игра "Дженоа" выглядела совсем иначе, чем до того. Боссы клуба должны принимать это во внимание. Я встречался с Шевченко перед матчем по профсоюзным вопросам, и он выглядел спокойным. Считаю, что выступление против "Милана" должно придать комфорт команде. Я видел весьма уверенную в себе команду, чего до этого не было".

Напомним, что во Флоренцию "Дженоа", занимающая 19-ое место в Серии А с 12-ю очками после 21-го матча, должна приехать в понедельник для матча 22-го тура против местной "Фиорентины". Начало этой встречи запланировано на 21:45.