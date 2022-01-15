Дженоа договорилась с российским полузащитником о трансфере. Окончательное слово теперь за Аталантой

Итальянская "Дженоа" договорилась с полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком о переходе в состав генуэзского клуба. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Миарцио.

В ближайшие дни украинский тренер Андрей Шевченко сможет получить в свое распоряжение российского игрока. Окончательное слово наставник бергамасков Джан-Пьеро Гасперини. Итальянский специалист должен оценить кадровое состояние команды – в первую очередь, это касается травмированных. Гасперини попросил несколько дней для принятия решения.

Отметим, что по официальным данным ни одного полузащитника в лазарете "Аталанты" нет. Собственно, сам Ди Марцио отмечает, что дела с травмированными налаживаются. Учитывая это, причин не отпустить Миранчука не должно быть.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 11 млн. евро Его контракт с клубом действителен до 2024-го года. Пока неизвестно, перейдет ли Миранчук на полноценных правах в "Дженоа", или только в аренду.