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Дженоа договорилась с российским полузащитником о трансфере. Окончательное слово теперь за Аталантой

Италия
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Все в руках Гасперини

Дженоа договорилась с российским полузащитником о трансфере. Окончательное слово теперь за Аталантой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Дженоа" договорилась с полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком о переходе в состав генуэзского клуба. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Миарцио.

В ближайшие дни украинский тренер Андрей Шевченко сможет получить в свое распоряжение российского игрока. Окончательное слово наставник бергамасков Джан-Пьеро Гасперини. Итальянский специалист должен оценить кадровое состояние команды – в первую очередь, это касается травмированных. Гасперини попросил несколько дней для принятия решения.

Отметим, что по официальным данным ни одного полузащитника в лазарете "Аталанты" нет. Собственно, сам Ди Марцио отмечает, что дела с травмированными налаживаются. Учитывая это, причин не отпустить Миранчука не должно быть.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 11 млн. евро Его контракт с клубом действителен до 2024-го года. Пока неизвестно, перейдет ли Миранчук на полноценных правах в "Дженоа", или только в аренду.

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В статье: Андрей Шевченко Аталанта (Бергамо) Алексей Миранчук Дженоа (Генуя)
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