Серия А. Юрич выигрывает личное дерби, Генуя лишится и второго тренера?

Серия А. 22-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Торино" 1:2

Голы: Капуто 18 - Синго 27, Прат 67

"Сампдория": Фальконе, Берешински, А. Феррари (Конти 78), Драгушин, Ауджелло (Мурру 88), Ринкон, Аскильдсен (Чьерво 78), Кандрева, Торсби, Габбьядини (Торрегросса 88), Капуто (Квальярелла 78)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Зима, Бремер, Родригес, Синго, Лукич, Мандрагора, Войвода, Брекало (Дзадза 84), Прат (Побега 90+1), Санабрия (Пьяца 83)

Предупреждения: Лукич 52, Бремер 65

"Торино" несомненно прогрессирует, собирается в мощную боевую единицу. На личное дерби болельщика "Дженоа" Ивана Юрича он приезжал с местом в Топ-10, после шести матчей лиги лишь с одним поражением, после громкой победы над "Фиорентиной" со счетом 4:0. Правда, она состоялась дома, а в гостях он слабоват, пять матчей из семи последних проиграл со счетом 0:1 и свел два матча вничью 1:1. "Сампдория", играющая дома так же слабо и вообще кризисный аутсайдер с одной победой в семи матчах, попалась ему очень вовремя.

"Торо" несомненно доминировал. Ко времени его второго гола владел мячом и пробивал по воротам в два раза чаще. Соперник создавал практически лишь с ошибок вратаря Вани Милинковича-Савича. Его неточный пас завершился пасом вразрез Габбьядини и выходом Капуто один-на-один. Во втором тайме Ваня вновь чуть не привез, но защитник Родригес спас его, вытащив с линии ворот. Впрочем, к тому времени счет был уже 1:1. Латерали Войвода и Синго, как и против "Фиорентины", разыграли нехитрую комбинацию "навес-удар головой.

Сразу после той второй ошибки уже Лукич навесил слева на голову Прату, бывшему игроку "Сампдории". Кстати, мяч в сетке не задержался, поскольку там оказалась... дыра. Но гол, конечно, был засчитан. И после этого гораздо тяжелее работал вратарь хозяев Фальконе. По сути, спасая команду от разгрома от Синго и Санабрии.

"Торино" взял реванш за поражение в таком же матче здесь же в декабре в Кубке (1:2) и уже девятый. А город Генуя рискует лишиться второго тренера своей команды Серии А за несколько дней. Роберто Д'Аверса висит на волоске чуть ли не с начала сезона. Хотя его команда над зоной вылета и даже 15-ая.