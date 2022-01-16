В погоне за Аталантой. Ювентус - Удинезе 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура чемпионата Италии, в котором Ювентус победил Удинезе. В дебюте встречи забил Пауло Дибала, которому эффектно ассистировал Мойзе Кин. Во втором тайме преимущество бьянконери закрепил Уэстон Маккени. Ювентус догнал Аталанту по набранным очкам, но команда из Бергамо имеет на два матча меньше. Сегодня Малиновский и компания играют с Интером.

Итальянская Серия А. 22-й тур

Ювентус – Удинезе 2:0

Голы: Дибала 19, Маккени 79