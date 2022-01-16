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В погоне за Аталантой. Ювентус - Удинезе 2:0. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ювентус – Удинезе, чемпионат Италии, 15 января 2021

В погоне за Аталантой. Ювентус - Удинезе 2:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура чемпионата Италии, в котором Ювентус победил Удинезе. В дебюте встречи забил Пауло Дибала, которому эффектно ассистировал Мойзе Кин. Во втором тайме преимущество бьянконери закрепил Уэстон Маккени. Ювентус догнал Аталанту по набранным очкам, но команда из Бергамо имеет на два матча меньше. Сегодня Малиновский и компания играют с Интером.

Итальянская Серия А. 22-й тур
Ювентус – Удинезе 2:0
Голы: Дибала 19, Маккени 79

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала Уэстон Маккени Удинезе (Удине)
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